"Gdyby odnalazła szczęście, straciłaby talent". Trudne i piękne momenty w życiorysie zmarłej 60 lat temu Édith Piaf

W 1947 roku wyjechała na tournée po Stanach Zjednoczonych. Tamtejsza publiczność, nastawiona głównie na rozrywkę, nie przyjęła jej skromnych występów szczególnie entuzjastycznie. Nie chciała wracać zza oceanu na tarczy. Zapłaciła więc fortunę za wynajęcie swojsko brzmiącego klubu Versailles (Wersal) na Mahattanie i zadbała, żeby pojawiła się na jej występie nowojorska śmietanka towarzyska. Publiczność zachwyciła się zjawiskową Francuzką. Tego wieczoru poznała Marlenę Dietrich, już wtedy gwiazdę światowego formatu, z którą połączyła ją długoletnia przyjaźń, a niektórzy twierdzili, że i romans. Jeden ze swoich największych przebojów "La vie en rose" ("Życie na różowo") Édith nawet podarowała Marlenie, choć wszyscy pamiętają raczej oryginalne wykonanie, a ta sprawiła, że jej muzykę pokochano również w USA. Pięć lat później aktorka była świadkiem na ślubie Édith z piosenkarzem Jacquesem Pillsem. Nie była to ani ostatnia miłość, ani ostatni mąż kochliwej Francuzki.

"Za miłość płaci się gorzkimi łzami"

Pierwsze małżeństwo paryskiego Wróbelka przetrwało cztery lata. Nie wiadomo o nim wiele, oprócz tego, że nie ustatkowało Édith, która nadal używała życia jak tylko mogła, a wszelkie używki jej w tym towarzyszyły. Powodem rozwodu było uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Dietrich wspominała, że przyjaciółka zwierzyła jej się, że "gdyby odnalazła szczęście, straciłaby talent" i byłoby to dla niej zbyt dużą stratą. Tragedii w jej dalszym życiu nie brakowało. W wirze kolejnych romansów odnalazła Marcela Cerdana, mistrza świata w boksie, męża i ojca dwójki dzieci oraz trzeciego, które urodziło się w roku jego śmierci. Kiedy podjął decyzję, że porzuca rodzinę dla kochanki, po trzech latach ich relacji, zginął w katastrofie lotniczej na jednej z wysp Azorów. Leciał do Édith do Nowego Jorku, bo chciała, żeby znalazł się przy niej jak najszybciej. W ostatniej chwili zamienił się miejscem w samolocie z parą nowożeńców wybierających się w podróż poślubną. Następnego dnia po tragicznej informacji zaśpiewała premierowo w nowojorskim Wersalu "Hymne à l'amour" ("Hymn miłości") dedykowany właśnie jemu.

Pochodzący z Grecji Theophanis Lamboukas pojawił się w jej życiu w 1961 roku. Właśnie wrócił z wojny algierskiej i nie był w dobrej kondycji psychicznej. Miał podpisać kontrakt jako fryzjer w firmie Elisabeth Arden, ale tydzień wcześniej wybrał się z przyjacielem na imprezę do Saint-Germain-des-Prés. Przegapił ostatni pociąg do domu rodziców i musiał zostać w Paryżu do piątej rano. Kolega zaproponował, żeby pojechali do Édith, która była znana ze swojej niechęci do snu (sen to dla mnie forma śmierci – mówiła) i ćwiczenia na fortepianie do późnych godzin nocnych. Ona grała, on stał w kącie przysłuchując się. Zaprosiła go na następny dzień na kolację. Zakochała się w tym przystojnym i spokojnym chłopaku. On zamiast fryzjerskiej, rozpoczął karierę muzyczną. Pisał teksty i śpiewał, że swoją ukochaną również. Ona nadała mu pseudonim Théo Sarapo. Uwielbiała jego rodzinę - z wzajemnością. Wzięli ślub w październiku 1962 roku, kiedy zdrowie francuskiej divy znacznie się pogorszyło. Dały o sobie znać długie lata trwania w nałogach, miała między innymi raka wątroby i powikłania po dwóch wypadkach samochodowych. Théo był przy niej przez cały czas. Mieszkali w Grasse na Lazurowym Wybrzeżu, kiedy dostał propozycję wyjazdu na plan zdjęciowy do filmu "Judex", na co zresztą sama go namawiała. Tam zastała go wiadomość o jej śmierci. Przewiózł jej ciało karetką do Paryża i wtedy ogłoszono światu tragiczne wieści.

Theophanis Lamboukas odziedziczył po Édith Piaf długi opiewające na około 40 milionów franków, ale i prawa majątkowe do jej wizerunku i twórczości. Długi spłacił, a pozostałe prawa przeszły już na drugie pokolenie po tym, jak zginął w wypadku samochodowym pod Limoges siedem lat po utracie żony.

