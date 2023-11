"Film może być narzędziem walki"- mówi reżyserka Elwira Niewiera

To nie przypadek, że pochodząca z Raciborza 47-letnia artystka tak mocno zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Żyłkę społecznikowską odziedziczyła po ojcu, od dziecka jest szczególnie wyczulona na przemoc i niesprawiedliwość.

Jak sama mówi „film zaczęliśmy robić po to, żeby zwrócić uwagę na wojnę, która się dzieje od 2014 roku. Ale inwazja Putina zmieniła kompletnie sytuację i zmotywowała mnie tak bardzo, że nagle nie wiedziałam, co ważniejsze - kończyć film, czy robić wszystko, żeby pomagać naszym bohaterom? Pierwszy transport po rozpoczęciu wojny zorganizowałam i wysłałam w ciągu tygodnia. Przez 20 miesięcy zmieniły się proporcje - teraz jestem bardziej wolontariuszką niż reżyserką“.

W roli wolontariuszki nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Oprócz leków czy opatrunków transporty zawierają generatory, panele słoneczne, mundury strażackie, quady, produkowane w USA lekkie nosze do ewakuacji rannych - 1.200 dolarów za sztukę, lampy operacyjne itd. itd. Bardzo ważne jest obuwie wojskowe - głównie dla kobiet. Nie wszyscy wiedzą, że w armii ukraińskiej walczy 50 tysięcy kobiet, które potrzebują obuwia w damskich rozmiarach. Trzeba je zorganizować. Teraz wraz ze zbliżającą się zimą tematem będzie ciepła bielizna.

W rozmowie z reżyserką czuje się jej ogromną wolę pomocy, ale też siłę, dzięki której pokonuje ona z biegu kolejne przeszkody.

Film „Syndrom Hamleta“ ukończony wiosną 2022 roku, uhonorowany został kilkunastoma prestiżowymi laurami na całym świecie - od Hongkongu, przez New York do Australii. Do dziś odbywają się niemal codziennie pokazy, w środowisku dziennikarzy, na panelach w Amsterdamie, na streamingu w Kanadzie. Często są one związane z dyskusją na temat Ukrainy, lub częścią spotkań klubów dla zamożnych obywateli, jak Rotary, czy Lions Club. To dzięki takim organizacjom Niewiera i jej bawarska przyjaciółka, posiadająca liczne kontakty, pozyskują wciąż nowych bogatych darczyńców. Powołane w tym celu do życia stowarzyszenie Existentia e.V. gwarantuje im rzetelność transakcji i możliwość odpisania donacji od podatku dochodowego.

Ale co zrobić, jeśli dali oni duże pieniądze na bardzo potrzebne respiratory, aparaty do USG, czy stoły operacyjne, a szpital, który je miał rzekomo przekazać, zapakował do drogo opłaconej ciężarówki górę maseczek, jeden stary inkubator i krzesło ginekologiczne.