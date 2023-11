Jennier Doudna - kobieta, dzięki której na nowo pisany jest kod życia

Jennifer Doudna na szczęście postanowiła jednak skoncentrować swoje wysiłki nie na eliminacji człowieka, lecz na jego ratowaniu. Jej priorytetem stały się prace nad ludzkim genomem, w tym przede wszystkim nad mechanizmem RNAi oraz systemem CRISPR. Interferencja RNAi to zjawisko wyciszania albo wyłączania ekspresji genu przez dwuniciowy RNA o budowie i sekwencji zbliżonej do DNA wyłączanego genu; natomiast pod hasłem CRISPR kryje się system obrony organizmów prokariotycznych (bakterii i archeonów) przed egzogennymi elementami genetycznymi (takimi jak bakteriofagi lub plazmidy). To właśnie one stały się impulsem oraz punktem wyjścia, który poprowadził Jennifer do jej największego osiągnięcia - odkrycia metody CRISPR-Cas9, pozwalającej na dokonywanie niezwykle precyzyjnych zmian w genach.

Zanim jednak Amerykanka mogła obwieścić światu swój sukces, co wraz z bliską współpracownicą – francuską mikrobiolożką i genetyczką Emmanuelle Charpentier - ostatecznie uczyniła w roku 2012 na łamach pisma Science, musiała stanąć do swoistego wyścigu z czasem. Prace nad metodą CRISPR-Cas9 prowadzili bowiem jednocześnie inni naukowcy na świecie, w tym m.in. Feng Zhang oraz George Church. Każde z nich zamierzało jako pierwsze udowodnić zdolność systemu CRISPR do edycji ludzkiego genu. Jennifer Doudna wykazała się jednak intuicją oraz determinacją w niczym nie ustępującą obu mężczyznom, a rywalizację z nimi porównała do „ognia pod kotłem maszyny”. Ponadto Doudna nigdy nie kryła się ze swoim poglądem, że „zdrowa rywalizacja przyczyniła się do powstania wielu spośród najważniejszych odkryć ludzkości”.

Między nami kobietami...

Tak było i tym razem. Każde z trzech naukowców – Doudna, Zhang oraz Church – wniosło do zagadnienia własne, bezcenne obserwacje i wnioski. Chociaż w niektórych punktach ich spostrzeżenia oraz opinie różniły się od siebie, to kumulacja informacji zgromadzonych przez te trzy wybitne umysły pozwoliła na ogromne poszerzenie tak cennej dla ludzkości wiedzy. Ostatecznie jednak Nagroda Nobla za to konkretne osiągnięcie przypadła nie mężczyznom, ale właśnie zespołowi kobiecemu – Jennifer Doudny oraz Emmanuelle Charpentier. Obie panie odebrały ją w 2020 roku. Niestety, chwilę później ich zawodowe drogi rozesżły się z chwilą, gdy Doudna postanowiła przejść do konkurencyjnej firmy. Amerykanka pozostawała jednak lojalna wobec francuskiej koleżanki. Chociaż pracowała już z nowym zespołem, to zawsze umieszczała nazwisko Charpentier w artykułach dotyczących tematów, nad którymi pracowały razem w przeszłości. Pomimo tych gestów dobrej woli, rozłam między naukowczyniami narastał; do ich relacji wkradła się też zwykła, ludzka zazdrość. Charpentier uważała bowiem, że badanie stanowiło jej autorski projekt, który o własnych siłach dopracowała i dopiero wtedy miała zaledwie zaprosić do niego Amerykankę. Nie przypadkiem też, odnosząc się do metody CRISPR-Cas9, używała terminologii „Moje dzieło”. Jednak to Doudna znalazła się na świeczniku, udzielając wywiadów i snując dalsze plany prac nad udoskonalaniem tej metody.

Odczucia Charpentier nie miały jednak wiele wspólnego z rzeczywistością, a niezrażona zachowaniem koleżanki Doudna próbowała jeszcze wielokrotnie ponownie nawiązać z nią współpracę. Za każdym razem zderzała się z murem oporu i w końcu musiała pogodzić się z faktem, że ta przyjaźń dobiegła końca. Nie miała wiele czasu na rozpamiętywanie tej straty, gdyż czekały na nią nowe wyzwania. Na przełomie 2020 i 2021 roku włączyła się w intensywne prace nad znalezieniem skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19. Została również członkiem National Academy of Science oraz American Academy of Arts and Science. Nie porzuciła także świata genów, nieustannie upatrując szansy na wprowadzenie jeszcze lepszych zmian do metody CRISPR-Cas9.

Jennifer Doudna - odkrycie wielkiej wagi

Na czym w zasadzie polega to przełomowe odkrycie? Jest to edycja genów polegająca na wprowadzeniu zmian w DNA komórek poprzez zmiany sekwencji w obrębie istniejących genów. Zmiany instalowane w celach terapeutycznych mają doprowadzić do usunięcia genetycznej przyczyny danej choroby. A to oznacza, że stosując tę metodę, dało by się hipotetycznie zawczasu unicestwić w genach potencjalne źródła wielu groźnych chorób, a w konsekwencji – ocalić niezliczone ludzkie istnienia. Czy może być bardziej pożyteczne i służące ludzkości odkrycie, niosące nadzieję milionom osób cierpiących z powodu różnego rodzaju genetycznych dolegliwości i nieprawidłowości?

Oczywiście nie brakuje malkontentów i fanatyków, którzy deprecjonują osiągnięcia Doudny oraz innych zaangażowanych naukowców twierdząc, iż człowiek nie powinien bawić się w Boga. Na tej podstawie można by w zasadzie zaniechać leczenia jakichkolwiek chorób uznając, że ich obecność jest wolą Boga, której nie należy się sprzeciwiać. Jennifer Doudna potrafi zresztą doskonale bronić się przed tego rodzaju krytyką, rozbrajając oponentów jednym argumentem: „Aby wprawić w konfuzję tych, którzy uważają edycję genów za „rzecz nienaturalną” i „zabawę w Boga”, zawsze ujmuję to następująco: natura i jej Bóg w swojej nieskończonej mądrości stworzyli gatunek zdolny do modyfikowania własnego genomu. To my właśnie nim jesteśmy”, jasno mówi naukowczyni.