Tania Tetlow - pierwsza w historii kobieta stanęła na czele jezuickiego uniwersytetu Fordham

Przed rozpoczęciem kariery uniwersyteckiej, Tetlow pracowała między innymi jako prokurator generalny w stanie Luizjana, zajmując się sprawami morderców, dealerów narkotyków czy podpalaczy – Sprawiała, że źli ludzi lądowali za kratkami – przyznaje jeden ze współpracujących z nią agentów FBI, Lon Boudreaux – była bardzo zaangażowana w swoje obowiązki i wykazywała się przy tym nieprzeciętną intuicją – dodaje.

To właśnie intuicja i umiejętność dostrzegania detali pozwoliły jej uchronić przed więzieniem człowieka, któremu groziło 10 lat pozbawienia wolności. Mimo że wyrok był już prawie przesądzony, jedna, z pozoru błaha uwaga ze strony śledczego, wzbudziła obawy i niepewność ze strony ówczesnej prokurator generalnej, która postanowiła zgłębić tę kwestię i przekierować ją do dalszej analizy. Oskarżony okazał się niewinny, a ciążące nad nim zarzuty wycofano.

Postawić kropkę

I choć Tetlow przynaje, że to właśnie z tej sprawy jest w swoim zawodowym życiu najbardziej dumna, jednocześnie to wydarzenie skłoniło ją do podjęcia decyzji o zmianie pracy. – Jeśli jeden błąd może przesądzić o tym, czy ktoś trafi do więzienia, to czuję, że w tym miejscu muszę postawić kropkę – przyznała. Rezygnacja z funkcji prokuratora generalnego otworzyła drzwi do kariery akademickiej, którą Tetlow prowadzi z sukcesem od 2015 roku.

Obecna rektor uniwersytetu Fordham aktywnie relacjonuje ciekawostki ze swojego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jedno z umieszczonych przez nią zdjęć prezentuje portrety jej 32 poprzedników zawieszone w hallu uczelni. – To prawdziwy zaszczyt znaleźć się w tym gronie – brzmi komentarz pod zdjęciem. Wygląda na to, że na tej ścianie brakuje jeszcze jednego portretu.

