Fani emocjonują się informacjami o stanie zdrowia Celine Dion. Światełko w tunelu?

Utwory takie jak My Heart Will Go On, All By Myself, When I Fall in Love czy Because You Loved Me pozwoliły królowej ballad na stałe zapisać się też w historii filmowej dzięki takim hitom jak Titanic, Dziennik Bridget Jones, Bezsenność w Seatle i Namiętności. My Heart Will Go On trafił na pierwsze miejsca list przebojów niemal na całym świecie, stając się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii muzyki i zapewniając artystce cztery nagrody Grammy oraz Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną.

Duety i rekordy

Mając w swoim dorobku 15 albumów francuskojęzycznych i 12 płyt w języku angielskim, wokalistka chętnie podejmowała współpracę z innymi artystami, takimi jak Barbra Streisand, Bee Gees, Paul Anka, Carole King, George Martin czy Diana King. W duecie z R. Kellym wydała singiel I’m Your Angel. Przy utworze The Prayer towarzyszył jej Andrea Bocelli. Sous le vent wykonała z Garou, a słynne I Hate You Then I Love You powstało we współpracy z Luciano Pavarottim.

W 2010 magazyn „Los Angeles Times” oszacował zyski z koncertów Céline Dion na 748 milionów dolarów i umieścił ją tym samym na pierwszym miejscu listy artystów osiągających największe przychody ze sprzedaży płyt i zagrania koncertów w ciągu minionej dekady. Mając na swoim koncie 200 milionów sprzedanych egzemplarzy płyt na całym świecie, wokalistka w 2013 roku została uznana za drugą, po Madonnie, rekordzistkę w tej kategorii, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Wśród licznych nagród zdobyła między innymi pięć Grammy, 12 statuetek World Music Awards, siedem Billboard Music Awards, sześć American Music Awards czy 50 Felix Awards.

Głos samego Boga

Céline, czternaste dziecko w rodzinie Thérèse Tanguay i Adhémar Dion, przyszła na świat 30 marca 1968 roku. Skromne warunki domowe nie przeszkadzały rodzinie w praktykowaniu ich wspólnej pasji, jaką była muzyka. Rodzice wraz z dziećmi stworzyli grupę muzyczną, która wspólnie występowała w okolicy. Céline, mimo że była najmłodszym dzieckiem w rodzinie, od początku uczestniczyła w koncertach, a matka szybko zorientowała się, że to właśnie ona przejawia największy talent muzyczny spośród licznego rodzeństwa.

W wieku 12 lat uzdolniona wokalistka napisała swoją pierwszą piosenkę, przy wsparciu mamy i brata Jacques’a: „Ce n’était qu’un rêve”. Mama Céline zadbała o to, by kaseta z nagraniem trafiła w ręce 38-letniego wówczas producenta René Angélila, który w tamtym momencie utracił ważny kontrakt i rozważał całkowitą zmianę ścieżki kariery. Kaseta z anielskim głosem utalentowanej dziewczynki pomogła zrewidować te plany. Gdy dodatkowo usłyszał Céline wykonującą utwór na żywo, wiedział, że ta decyzja była ze wszech miar słuszna. René do tego stopnia uwierzył w talent dziewczynki, że rok później zastawił własny dom, by sfinansować jej debiutancki album i trasę koncertową.

Eurowizja i kolejne sukcesy

Zachwyt nad głosem Céline podzielał autor piosenek Eddy Marnay, który tworzył utwory między innymi dla Édith Piaf czy Barbry Streisand. – To głos samego Boga – zareagował po pierwszym występie. La voix du bon Dieu to pierwszy utwór, który stworzył dla Céline. Mając niespełna 14 lat, artystka zaczęła wygrywać pierwsze konkursy wokalne i zdobywać prestiżowe nagrody muzyczne. Do historii przeszedł występ z 1984 roku, kiedy nastoletnia wokalistka wystąpiła przed papieżem Janem Pawłem II.