Jeden robi różnicę. Oscar dla "Barbie" to historyczne osiągnięcie Billie Eilish

Z kolei w 2022 roku ten sam duet triumfował za sprawą piosenki „No Time to Die” do filmu o przygodach James’a Bonda pod tym samym tytułem. Billie Eilish, dołączając do takich gwiazd jak Adele czy Madonna, była najmłodszą osobą, która skomponowała i wykonała utwór do filmu o agencie 007. – To szaleństwo – mówiła wówczas w wywiadzie dla magazynu „Vogue” – To ogromny zaszczyt dla mnie i mojego brata. Czasem mam obawę, że to wszystko jest tylko snem, że lada moment obudzę się i okaże się, że znów mam jedenaście lat – wyznała.

Utalentowany duet

Owocna współpraca artystyczna z bratem rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy niespełna 14-letnia Billie napisała pierwsze piosenki dla Finneasa, który już wtedy miał swój własny zespół Slightlys. Nagrane wspólnie dwa pierwsze utwory, „She's Broken” i „Fingers Crossed” zostały umieszczone na platformach streamingowych z ciekawości. Opracowany oryginalnie dla zespołu Slightlys utwór „Ocean Eyes” został ostatecznie odstąpiony nastoletniej wokalistce, ponieważ Finneas poczuł, że lepiej pasuje do jej możliwości wokalnych. Gdy i ten utwór trafił do sieci, w ciągu dwóch tygodni odsłuchano go kilkaset tysięcy razy, a manager zespołu Slightlys, Danny Rukasin, dostrzegając potencjał siostry swojego podopiecznego, pomógł jej w przygotowaniach do podpisania jej pierwszego kontraktu. W ramach kompleksowej opieki nad młodą artystką zapewniono jej nie tylko wsparcie w działalności muzycznej, ale i kontakt ze stylistami Chanel, którzy od tego czasu dbają o jej wizerunek sceniczny.

W kolejnych latach kariera utalentowanej artystki nabierała tempa, a podczas 62 gali rozdania nagród Grammy w 2020 roku, jako najmłodsza osoba w historii plebiscytu, została zwyciężczynią w czterech głównych kategoriach: Najlepszy Nowy Artysta, Nagranie Roku, Piosenka Roku oraz Album Roku.

Chanel i czerwona zapinka

Występując na tegorocznej oscarowej gali, Billie Eilish pozostała wierna swojej ulubionej stylistyce. Podczas gdy wiele artystek zdecydowało się na odważne kreacje i ciasno opinające sylwetki gorsety, charyzmatyczna 22-latka postawiła na klasykę: czarna marynarka, zapięta na ostatni guzik biała koszula oraz tweedowa spódnica Chanel doskonale prezentowały się w świetle reflektorów podczas odbierania nagrody. Całości dopełniła czerwona zapinka na klapie marynarki, symbolizująca apel o zakończenie konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy. O ile zwycięska piosenka dotyczy kryzysu tożsamościowego tytułowej Barbie, o tyle autorka utworu w kreowaniu swojego wizerunku scenicznego oraz wyrażaniu własnych poglądów pozostaje konsekwentna i wierna swoim zasadom.





