Meghan Markle zakłada nową firmę i wraca na Instagram

„I Wish You Love”

Na oficjalnej stronie marki, na której widoczne jest eleganckie logo oraz wypisana złotą czcionką pełna nazwa firmy na jasnym tle, można, podając swój adres mailowy, dołączyć do tajemniczej listy oczekujących. Profil Instagramowy zawiera ten sam widok, podzielony na 9 kwadratów tworzących osobne posty. Krótkie nagranie video udostępnione za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawia żonę księcia Harry’ego układającą bukiet białych róż i krzątającą się po kuchni w casualowej stylizacji utrzymanej w białej kolorystyce. W tle słychać piosenkę Nancy Wilson „I Wish You Love”.

Nowo powstała marka ma nawiązywać tematycznie do prowadzonego przez Meghan Markle bloga lifestyle’owego „The Tig” poświęconego między innymi modzie, gotowaniu, podróżom czy nowościom kosmetycznym. Po zaręczynach z księciem Harrym była aktorka zawiesiła tę działalność, mając wówczas ponad 3 miliony obserwujących.

Proste przyjemności w życiu

Jak podaje „Harper’s Bazaar”, American Riviera Orchard ma promować rodzinne wartości, proste przyjemności w życiu, a także pozwolić założycielce na stworzenie czegoś własnego, ponadczasowego i ściśle związanego z jej wcześniejszymi zainteresowaniami, takimi jak pielęgnowanie domowej atmosfery czy przyjmowanie gości z dbałością o każdy detal.

Sama nazwa marki nawiązuje do obecnego miejsca zamieszkania małżonków, Santa Barbara, często określanego mianem „amerykańskiej Riwiery” ze względu na panujący tam łagodny klimat i malownicze zielone tereny otaczające to miejsce.

Serwetki, książki kucharskie, dżemy i galaretki

Podczas gdy pomysłodawczyni przedsięwzięcia nie podaje wielu szczegółów na temat profilu swojej firmy, dziennikarze „Harper’s Bazaar” dotarli do formularza, który składała 2 lutego, rejestrując nową działalność. Zgodnie z informacją tam podaną, American Riviera Orchard będzie sprzedawać artykuły wyposażenia wnętrz i kuchni, w tym karafki, sztućce, obrusy, podkładki, serwetki, książki kucharskie, a także artykuły papiernicze, tekstylia, sprzęt do jogi oraz szereg akcesoriów dla zwierząt, takich jak smycze, obroże, maty do karmienia, a nawet nasiona dla ptaków.