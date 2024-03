Tallulah Willis o spektrum autyzmu: ta diagnoza zmieniła moje życie

Anoreksja, z którą Tallulah zmagała się przez cztery lata, nie jest jedyną zdiagnozowaną u niej chorobą. Gdy była nastolatką, stwierdzono u niej ADHD, a w 2022 roku – zaburzenie osobowości typu borderline, objawiające się między innymi niestabilnością emocjonalną oraz poczuciem pustki i niespełnienia.

Ważny głos w dyskusji społecznej

Wyznanie dotyczące autyzmu to kolejny ważny krok w przełamywaniu tabu, jakim jest to schorzenie oraz udowadnianiu, wbrew powszechnym przekonaniom, że może ono dotyczyć nie tylko dzieci, ale i osób dorosłych. Do życia ze spektrum autyzmu przyznaje się coraz więcej pacjentów po 18. roku życia, a otwartość w poruszaniu tego zagadnienia zwiększa świadomość społeczną i pozwala na lepsze zrozumienie jego złożoności. – Zdecydowanie cieszy mnie ta tendencja – przyznaje w rozmowie z serwisem Kobieta.rp.pl mgr Ruta Budzińska, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. – W ostatnim czasie da się ją zaobserwować. Jest coraz więcej społecznych inicjatyw dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, które same organizują grupy wsparcia dla siebie nawzajem i jest to związane z różnymi sferami życia – dodaje.

Objawy autyzmu są na tyle złożone, że dla ich określenia używa się sformułowania spektrum zaburzeń. – Obecnie rozróżnia się już grupę objawów, którymi cechują mężczyźni w odróżnieniu od tych, które są specyficzne dla kobiet – wyjaśnia ekspertka. – Jeśli chodzi o objawy najczęściej występujące, są to na pewno silne przywiązanie do rutyny, trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, nadwrażliwość sensoryczna, ograniczona mimika, trudności w relacjach społecznych oraz trudności w rozumieniu emocji u innych – wymienia mgr Ruta Budzińska. – W dzisiejszych czasach zdecydowanie bardziej trafnie można zidentyfikować objawy autyzmu. Mamy coraz więcej osób, które posiadają zaburzenia ze spektrum autyzmu, jest też więcej publikacji naukowych oraz ciekawych artykułów w prasie popularno-naukowej. Obchodzimy też w Polsce międzynarodowy dzień autyzmu, który jest szeroko komentowany w mediach – wymienia psychoterapeutka.

Ponadprzeciętni

Jednocześnie ekspertka podkreśla, że osoby w spektrum autyzmu niejednokrotnie odznaczają się ponadprzeciętnymi zdolnościami i posiadają cechy, które czynią je wyjątkowymi – Są to osoby przede wszystkim bardzo prawdomówne, wierne w relacjach, często w procesie terapii i psychoedukacji same stają się ekspertami w tej dziedzinie, a w konsekwencji często są najlepszymi terapeutami właśnie dla osób z autyzmem – wyjaśnia mgr Budzińska. – Oczywiście duża grupa, szczególnie wysoko funkcjonujących osób ze spektrum jest też ponadprzeciętnie rozwinięta intelektualnie. Ta grupa doskonale funkcjonująca w świecie nauki, przedmiotów ścisłych czy też sztuki. Na pewno cechą dominującą, oprócz wysokiego ilorazu inteligencji jest silne przywiązanie do danego tematu. Jest to jednak bardzo trudne dla takich osób, gdyż osoby ze spektrum autyzmu nie są w stanie przestać myśleć o danym temacie. Dlatego tak ważna jest terapia, aby pokazać, że nie zawsze jest to zdrowe i żeby nauczyć osoby w spektrum różnych sposobów radzenia sobie w życiu codziennym – dodaje ekspertka.

Szwedzka autorka wydanej w 2022 roku książki „Autystki. O kobietach w spektrum” Clara Törnvall, diagnozę o autyzmie poznała w wieku ponad 40 lat. Wiadomość przyjęła z ulgą – Odpowiedź, jaką daje diagnoza, jest wszystkim. Stajesz się bardziej wyrozumiała dla siebie, możesz dostosować swoje życie do tego, co się u ciebie sprawdza, zamiast ciągle toczyć bitwy, które przegrasz – opisuje w rozmowie z „Vogue”. Autorka mówi wprost o „supermocach”, jakie posiadają osoby z autyzmem. Potrafią całkowicie poświęcić się wybranej przez siebie dziedzinie, stając się ekspertami, którzy nie mają sobie równych. Być może zatem diagnoza, jaką podzieliła się najmłodsza córka Bruce’a Willisa, również i dla niej stanowi ulgę i czyni ją osobą wyjątkową, której supermoce jeszcze się ujawnią?