Królowa kropek Yayoi Kusama. Mieszka w szpitalu psychiatrycznym i tworzy dla Louis Vuitton

Yayoi Kusama nie miała oporów w kontaktach z politykami. Prezydentowi Richardowi Nixonowi zaproponowała seks w zamian za zakończenie wojny w Wietnamie. Była zadeklarowaną pacyfistką. W czasie II wojny światowej pracowała w fabryce broni, a działania wojenne wzmogły wszystkie jej fobie. Prezydentowi Francji wysłała list o treści: „Drogi Panie, chciałabym zobaczyć Pański kraj, Francję. Proszę mi pomóc”. Niedługo później dostała odpowiedź z Pałacu Elizejskiego, że jest wiele organizacji zajmujących się wymianą kulturową między Francją a Japonią i na pewno uda się coś załatwić, a następnie przyszło zaproszenie od francuskiej ambasady. W Europie zasłynęła na początku lat 70. XX wieku organizacją wielkich ulicznych happeningów, między innymi w Belgii, Holandii czy Niemczech, na których malowała tłumy uczestników fluorescencyjną farbą. Oczywiście w groszki.

„Gdyby nie sztuka, już dawno popełniłabym samobójstwo”

Poczynania rodziców sprawiły, że Yayoi Kusama nie chciała nawiązywać relacji seksualnych z partnerami. W połowie lat 60. związała się z artystą wizualnym i filmowcem eksperymentalnym Josephem Cornellem. Był od niej o 26 lat starszy i chorobliwie nieśmiały. Poświęcił życie opiece nad swoim młodszym bratem Robertem, który miał porażenie mózgowe. Artyści stworzyli związek pełen pasji, choć platoniczny. Codziennie do siebie dzwonili, tworzyli wzajemnie szkice, on wysyłał jej spersonalizowane kolaże. Ich związek trwał do śmierci Cornella 1972 roku.

Wróciła do Japonii w 1973 roku, niebawem po śmierci ukochanego. Popadła w depresję, miała za sobą próbę samobójczą. Cztery lata później na własną prośbę trafiła do tokijskiego szpitala psychiatrycznego, gdzie mieszka do dzisiaj. Naprzeciwko ma swoją pracownię, w której tworzy wraz ze swoimi asystentami. Była pierwszą Japonką, która pojawiła się ze swoimi pracami na Biennale w Wenecji. Wystawiła tam „Ogród Narcyza”, instalację składającą się z 1500 lustrzanych kul. Była ona równocześnie wyrazem krytyki wobec rynku sztuki, który jest coraz bardziej utowarowiony. Kusama zaraz po zakończeniu ekspozycji sprzedawała poszczególne kule po około dwa dolary za sztukę.

W swoim kraju była wielokrotnie nagradzana i została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym dostępnym dla artystów, czyli Orderem Kultury. Jej twórczość jest znakomitą inwestycją. W 2008 roku dom aukcyjny Christie's New York sprzedał na aukcji jej biały obraz z ledwie widocznymi kropkami z 1959 r., zatytułowany „Nr 2” z serii Infinity Nets za 5,1 miliona dolarów, ustanawiając tym samym rekord za pracę żyjącej artystki. Numer 28 tej serii w 2014 roku był droższy o dwa miliony dolarów. Rzeźba „Golden Macaroni Jacket”, czyli połączenie wełny, gliny, farby i wieszaka z 1965 r., została sprzedana w październiku 2007 r. w Sotheby's w Londynie za 147 687 dolarów. Plastikowa butelka na wodę wzmocniona włóknem szklanym z 2006 roku osiągnęła w tym samym roku w Sotheby's kwotę 264 000 dolarów. W maju 2013 r. w Art Basel w Hongkongu, jej praca „Flame of Life – Dedicated to Tu-Fu (Du-Fu)” została sprzedana za 960 000 dolarów.