71-letnia Isabella Rossellini wraca na wybiegi. "Kobiety poszukują inteligentnych definicji piękna”

Christy Turlington, Eva Herzigova, Olivia Palermo, Mariacarla Boscono to supermodelki, które pojawiły się w kwietniu na wybiegu podczas pokazu Pucci na wiosnę-lato 2024 w rzymskim Palazzo Altemps. Dyrektor artystyczna tej włoskiej marki, Camille Miceli, na finał pokazu swojej kolekcji wybrała Isabellę Rossellini, która zainspirowała ją do stworzenia kreacji specjalnie dla niej. Przygotowując swój najnowszy pokaz projektantka natknęła się na egzemplarz włoskiej edycji magazynu „Vogue” z 1990 roku. Na okładce widniało zdjęcie autorstwa Stevena Meisela – portret 38-letniej wówczas aktorki na tle grafiki Pucci. Ten właśnie wzór Miceli odzwierciedliła w wielokolorowej, długiej tunice uszytej specjalnie dla gwiazdy.



Reklama

Córka szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman i włoskiego reżysera Roberto Rosselliniego na wybiegach szczególnie często pojawiała się w połowie lat 90. Prezentowała kolekcje między innymi takich projektantów jak Jean Paul Gaultier czy Donna Karan. Przyjaźni się z duetem Dolce & Gabbana, na którego pokazie pojawiła się w 2018 roku wraz z dziećmi i wnukiem.

Czytaj więcej Kobieta 60-letnia Elle Macpherson wraca na wybieg. "Dobrze być znów w domu" Była supermodelka Elle Macpherson po ponad dekadzie przerwy wraca na wybieg. Czym zajmowała się w trakcie odpoczynku od modelingu i z jakich ikonicznych ról na małym i wielkim ekranie zasłynęła u szczytu swojej kariery?

„Zawsze się trochę martwię, kiedy ktoś mnie poznaje osobiście, że będzie mną rozczarowany”

„Spotkanie moich rodziców odbyło się w 1949 roku. Ojciec otrzymał list od gwiazdy Ingrid Bergman, która kochała Rzym, otwarte miasto i ‘Païsę’ (jego film – red.). Napisała do niego takie słowa: ‘Jeśli potrzebuje pan szwedzkiej aktorki, która mówi po angielsku, duka prawie niezrozumiałym francuskim i która po włosku potrafi tylko powiedzieć ‘ti amo’, jestem gotowa przyjechać i nakręcić z panem film’. Problem polegał na tym, że styl kina mojego ojca, neorealizm, wykorzystywało bardzo niewielu profesjonalnych aktorów” – opowiadała Isabella Rossellini w rozmowie z „Vanity Fair France” w 2014 roku. Mimo to artystów połączyły nie tylko filmy, ale i miłość. Bergman została wyklęta w Hollywood za ten romans, bo oboje byli w związkach małżeńskich. Dla Isabelli Fiorelli Elettry Giovanny Rossellini oznaczało to posiadanie czwórki przyrodniego rodzeństwa. Ma też siostrę bliźniaczkę, Ingrid Isottę Rossellini, która pracowała jako adiunkt literatury włoskiej na Uniwersytecie Kolumbii oraz brata Roberto Ingmara Giusto Giuseppe Rosselliniego, producenta filmowego. U boku matki wystąpiła tylko raz, kiedy była małym dzieckiem. Wspomina przygotowania i naukę tekstu, która zajmowała jej bardzo dużo czasu. „Inaczej zupełnie by się zagubiła, bo pracowała w kilku językach. Sama gram w trzech językach, więc wiem, że muszę znać tekst jak własną kieszeń” – tłumaczy. Biegle włada włoskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim.

Jako dziecko mieszkała w Rzymie, Santa Marinelli i w Paryżu. Wystąpiła w kilku filmach, ale w wieku 19 lat zdecydowała wyjechać na studia do Nowego Jorku, by zostać dziennikarką. Pracowała dla włoskiej telewizji RAI. Podczas jednego z wywiadów poznała swojego przyszłego męża, reżysera Martina Scorsese. Byli małżeństwem przez trzy lata, do 1982 roku. Wtedy, oprócz rozwodu, przeżyła śmierć matki. Zagrała w swoim pierwszym znaczącym amerykańskim obrazie – „Białych nocach” Davida Lyncha. Wyszła za modela Jonathana Wiedemanna, z którym ma córkę Elettrę. Ponownie duet Rossellini – Lynch spotkał się na planie kultowego „Blue Velvet”, gdzie narodziło się ich uczucie. „Zakochałam się w jego tajemniczości, fantazji i filozofii życiowej" – wspominała gwiazda. Ona była po drugim rozwodzie, on zostawił dla niej drugą żonę, Mary Fisk. Ich czteroletnia relacja zakończyła się po festiwalu w Cannes w 1990 roku. Reżyser narzekał między innymi na zapachy jedzenia, które unosiły się w ich domu, gdyż Isabella kocha gotować, a jemu one przeszkadzały w skupieniu się na pracy. Później nie związała się z nikim na dłużej, musiała przejść psychoterapię. W 1993 roku jako samotna matka zaadoptowała syna, Roberto. W kolejnych dekadach przez kilka miesięcy spotykała się z aktorem Garym Oldmanem i producentem Danielem Toscan du Plantier. W czasie pandemii koronawirusa miała romans, o którym opowiadała w mediach, ale nie zdradziła z kim.