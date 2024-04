Margaret Qualley zagra Amandę Knox - skazaną za zabicie koleżanki, po latach uniewinnioną

Czytaj więcej Kultura Candy Montgomery: Zamordowała koleżankę i została uznana za niewinną Candace Montgomery wdając się w romans, szukała jedynie rozrywki. Nie przypuszczała, że przejdzie do historii jako sprawczyni jednego z najbardziej brutalnych zabójstw w dziejach Teksasu i „muza” amerykańskich scenarzystów.

Tak przynajmniej brzmiały zeznania mężczyzny, skazywanego już wcześniej za włamania, którego karabinierzy zatrzymali krótko po odnalezieniu śladów. 18 września 2008 roku Guede stanął przed sądem, który wymierzył karę 30 lat pozbawienia wolności, przez sąd apelacyjny zmniejszoną do wysokości 16 lat. Ostatecznie z więzienia wyszedł 2021 roku. Jak podaje New York Post (za włoską gazetą La Stampa), w grudniu 2023 roku czarnoskóry mężczyzna został ponownie zaaresztowany i obarczony zakazem zbliżania do swojej byłej dziewczyny, wobec której stosował przemoc fizyczną. Do dziś pozostaje on jedyną osobą skazaną i nieuniewinnioną przez sąd, która odsiedziała wyrok za morderstwo Meredith Kercher.

Problem z zeznaniami Knox

Innym zatrzymanym i przesłuchanym w ramach śledztwa, był Patrick Lumumba – szef baru, w którym Amanda pracowała. W dniu, w którym zginęła Meredith, w barze panował mały ruch i Lumumba dał znać Amandzie, że nie musi przychodzić do pracy. Włoscy śledczy zwrócili później uwagę na dziwną wiadomość SMS o treści „Ci vediamo dopo” (wł. „Widzimy się później”), którą Amanda wysłała mężczyźnie w odpowiedzi. Wypytywana o to kobieta ostatecznie zmieniła zeznania i powiedziała śledczym, że Meredith bardzo podobała się Lumumbie i miał on przyjść potem do ich mieszkania. Ze swojego pokoju Amanda miała potem, pomimo zatykanych ze strachu uszu, słyszeć krzyki mordowanej dziewczyny.

Nie jest do końca jasne, jak przebiegło przesłuchanie, w wyniku którego śledczy mieli otrzymać od Amandy powyższe zeznania. Według kobiety, było to całonocne wypytywanie połączone z ciągłym powtarzaniem się nazwiska Lumumby – bez dostępu do picia, jedzenia czy toalety. Policja z kolei twierdziła, że przesłuchanie przeprowadzono bez zarzutów. Bez względu na to, jak wyglądała rozmowa kobiety z policjantami, jej zeznania dotyczące Lumumby upadły, a mężczyzna został zwolniony z aresztu.

Wieloletni proces kochanków

Ostatecznie, 6 listopada 2007 roku, w cztery dni po morderstwie, Amanda Knox i jej chłopak trafili do aresztu. Uzyskali tym samym status podejrzanych. W 2009 roku ruszył ich proces. Oskarżeni zostali o napaść seksualną i zabójstwo dokonane na Meredith Kercher – para miała najpierw wykorzystać kobietę seksualnie, a potem brutalnie ją zamordować. Dowody na prawdziwość pierwszego z tych zarzutów od samego początku były mizerne: nie znaleziono jakiegokolwiek śladu obecności Amandy w pokoju Meredith, zaś jedyny ślad wskazujący na Raffaele (chłopaka Amandy) to drobinka DNA, odkryta na fragmencie ramiączka Meredith, znalezionym 46 dni po dacie zbrodni – co nie powinno budzić zbyt dużego zaufania śledczych.