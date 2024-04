Renée Zellweger jako Bridget Jones po raz kolejny zaskoczy widzów!

Chicago i Bridget Jones

Kolejna statuetka trafiła w jej ręce w 2000 roku, gdy otrzymała Złoty Glob dla najlepszej aktorki w filmie komediowym za rolę w „Siostrze Betty”. Pierwsza część trylogii poświęconej Bridget Jones – „Dziennik Bridget Jones” – przyniosła nominację do Oscara, natomiast udział w musicalu „Chicago” u boku Catherine Zeta-Jones i Richarda Gere’a pozwolił fanom poznać jej możliwości taneczne i wokalne. Musical był nominowany do Oscara w 13 kategoriach – w tym dla Zellweger jako najlepszej aktorki pierwszoplanowej – a filmowa Roxy Hart zachwyciła nie tylko swoim występem, ale i nienaganną sylwetką, którą dla roli Jones poświęciła, przybierając niemal 10 kilogramów, by nadać wiarygodności swojej zmagającej się z lekką nadwagą bohaterce.

Czytaj więcej Kultura "The Third Gilmore Girl". Kelly Bishop opisała kulisy pracy na planie rodzinnego serialu W październiku miną 24 lata od premiery serialu „Gilmore Girls”. Choć fabuła skupia się na relacji między charyzmatyczną matką a jej nastoletnią córką, to czym byłby serial bez seniorki rodu, która w tym roku wyda książkę „The Third Gilmore Girl”?

Na Oscara przyszło zaczekać do kolejnego roku, kiedy za rolę w filmie „Wzgórze nadziei” otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Wielbiciele Bridget Jones mogli podziwiać ją jeszcze w dwóch częściach komedii: kolejno w 2004 – „Bridget Jones: W pogoni za rozumem” oraz w 2016 – „Bridget Jones’s Baby”. O ile na potrzeby pierwszego z nich znów zmieniła sylwetkę, zyskując kolejne 20 kilogramów, o tyle w trzeciej części nie było już takiego wymogu i 47-latka zaprezentowała swoją naturalną, szczupłą figurę oraz wyuczony na potrzeby roli, perfekcyjny brytyjski akcent.

Nieoczywiste przygody

W trzeciej części nie zmaga się ani z nadprogramowymi kilogramami, ani z nałogiem nikotynowym. Nosi elegancie okulary, jest docenianą producentką telewizyjną. Nadal jednak przytrafiają jej się nieoczywiste przygody, jak niestosowny strój podczas festiwalu muzycznego, kiedy ubrana w śnieżnobiały sweterek, takież spodnie i szpilki, ląduje w błocie, a z pomocą przybywa przyszły kandydat do roli ojca jej dziecka. Podczas tej samej imprezy zaczepia przypadkowo napotkanego rudzielca, prosząc go, by zrobił zdjęcie jej i towarzyszącej jej koleżance z pracy Mirandzie. Zdziwiony, próbuje pozować z nimi, gdy jednak zostaje przepędzony, robi zdjęcie tylko paniom, a sam udaje się na koncert, podczas którego jest główną gwiazdą. Panie dopiero wtedy orientują się, że o pamiątkową fotografię poprosiły Eda Sheerana.

Sądząc po sukcesie poprzednich części, na kolejną pozostaje poczekać do najbliższych Walentynek licząc na to, że Bridget powróci w doskonałej formie, gotowa na kolejne nieoczywiste sytuacje, z których pozwoli się uratować równie czarującym bohaterom, jak dotychczas.

Źródła:

https://www.theguardian.com/

https://www.independent.co.uk/

https://www.elle.com/