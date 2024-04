"The Third Gilmore Girl". Kelly Bishop opisała kulisy pracy na planie rodzinnego serialu

Piątkowe kolacje

Odgrywaną przez Kelly Bishop Emily Gilmore widzowie serialu poznają już w pierwszym odcinku, kiedy poproszona o pomoc finansową dla zdolnej wnuczki – Rory (w tej roli fantastyczna Alexis Bledel) – stawia córce Lorelai (zagranej przez Lauren Graham) dwa proste warunki: piątkowe kolacje w jej rezydencji oraz regularne telefony raz na tydzień w celu informowania o postępach w nauce licealistki. Lorelai zgadza się, jednak każda kolejna wizyta wiąże się z napięciem, a sprzeczki w trakcie spotkań stają się na tyle powszechne, że przyglądający im się z boku mąż Emily – Richard (Edward Herrmann) po prostu zapada w drzemkę.

I choć w pierwszych odcinkach zasadnicza seniorka rodu wydaje się nieprzystępna, niechętna do żartów i pozbawiona zrozumienia dla decyzji życiowych córki, która po tym, jak została matką w wieku 16 lat, postanawia wychować swoją jedynaczkę samodzielnie, to kolejne sezony pozwalają widzom poznać ją lepiej oraz zaakceptować odmienne od Lorelai poglądy na temat wychowania i szczęścia rodzinnego.

Nie tylko "The Third Gilmore Girl"

Serial doczekał się siedmiu sezonów oraz 4-odcinkowej kontynuacji zatytułowanej „Gilmore Girls: A Year in the Life”. Choć tytułowe Gilmore Girls to właśnie Lorelai i jej dorastająca, ponadprzeciętnie zdolna i oczytana córka Rory, to jednak „ta trzecia” również odgrywa tutaj niebagatelną rolę, wprowadzając nastolatkę w swój świat: eleganckich spotkań przy książkach, w klubie brydżowym, czy w stowarzyszeniu Córki Amerykańskiej Rewolucji. Dumna babcia wspiera Rory w jej dalszej edukacji, gdy ta postanawia pójść w ślady dziadka, decydując się na studia na Uniwersytecie Yale.

Rodzinny serial, którego reżyserką i scenarzystką jest Amy Sherman-Palladino, oprócz trzech „dziewczyn Gilmore” przedstawia mnóstwo innych zapadających w pamięć postaci kobiecych: od lekko nieudolnej, ale bardzo wspierającej i serdecznej przyjaciółki rodziny – Sookie, w której rolę wciela się Melissa McCarthy po konkurującą z Rory w charakterze „frenemy” Paris Geller odegraną przez Lizę Weil.