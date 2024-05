Bohaterskie bliźniaczki nagrodzone przez króla. Poradziły sobie z atakiem krokodyla

Pochodzące z Wielkiej Brytanii bliźniaczki Melissa i Georgia Laurie wspólnie spędzały wakacje w Meksyku w czerwcu trzy lata temu. Podczas kąpieli w rzece w Puerto Escondido zauważyły zbliżającego się w ich kierunku krokodyla. Choć błyskawicznie rzuciły się do ucieczki, tylko jednej siostrze udało się bezpiecznie dotrzeć do brzegu: podczas gdy Georgia zdołała wydostać się z rzeki, Melissa została wciągnięta pod wodę przez gigantycznego gada.

Siostra ruszyła jej na ratunek, własnoręcznie uderzając krokodyla w pysk. Zaatakowana Melissa doznała poważnych obrażeń brzucha, nogi oraz otwartego złamania nadgarstka. Stająca w jej obronie Georgia została ugryziona w rękę. Po zakończonej akcji bliźniaczki zostały odwiezione do pobliskiego szpitala, gdzie poddano je natychmiastowemu leczeniu. Pływaczka, która odniosła więcej obrażeń w wyniku ataku, została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. W trakcie pobytu w szpitalu przeszła sepsę.

Mimo przebytych trudności żadna z sióstr nie doświadczyła stałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie, w pełni sprawne, mogą wspólnie docenić wyróżnienie, którym król Karol III postanowił uhonorować odwagę walecznej siostry. – To dla mnie ogromny przywilej i wielkie zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałam się otrzymania tego listu – wyznaje cytowana przez BBC Georgia Laurie, na wieść o przyznanym jej wyróżnieniu i umieszczeniu jej nazwiska na skompletowanej przez króla Wielkiej Brytanii po raz pierwszy liście Civilian Gallantry List.



Mimo że to Georgia dokonała bohaterskiego czynu, ratując z opresji bliźniaczkę, to jednak podkreśla, że to właśnie Melissa motywowała ją do działania w trakcie akcji ratunkowej. – To jej postawa sprawiła, że miałam siłę do walki. Melissa wykazała się ogromną odwagą i siłą przetrwania. Z pewnością nie poradziłabym sobie tak dobrze, gdyby nie jej wytrwałość – opisuje.