Kylie Jenner ofiarą destrukcyjnej krytyki: Staje się to nie do zniesienia

Wprawdzie umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi zależy od charakteru i odporności danej osoby, to jednak powtarzająca się krytyka i okazywanie młodym ludziom dezaprobaty czy braku akceptacji co do ich wyglądu, doboru stroju czy zachowania w danej sytuacji mogą mieć przykre konsekwencje i rzutować na samoocenę nastolatka. – Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny. Podobnie jak dorośli różnie radzą sobie z trudnościami, tak i młode osoby w niektórych sytuacjach mogą reagować wyjątkowo adaptacyjnie, a w innych nie radzić sobie w ogóle. W okresie nastoletnim, w obawie przed odrzuceniem, dominuje postawa konformistyczna, co sprawia, że najważniejsze stają się te wartości, zasady, poglądy i przekonania, które są wyznawane przez grupę rówieśniczą. Młody człowiek definiuje swoją tożsamość kierując się informacjami, jakie płyną do niego ze świata zewnętrznego, a w dobie rozwoju technologicznego przepływ informacji jest tak zalewający i powszechnie dostępny, że rodzi to dodatkowe obciążenia w przetwarzaniu napływających bodźców. W takim kontekście młode osoby stają się szczególnie wrażliwe na ocenę i krytykę – zauważa psycholog.

Destrukcyjna krytyka

Łatwy dostęp do nowoczesnych technologii sprawia, że możliwość umieszczania nieprzychylnych komentarzy w wirtualnym świecie staje się powszechna, a chętnych do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat innych osób nie brakuje. – Młodzi ludzie chłoną takie uwagi, a gdy nie pasują do danego wzorca, rodzi się w nich poczucie nieadekwatności. Postrzeganie własnego ciała staje się zaburzone. Niestety coraz częściej stosowana destrukcyjna krytyka, oparta na wyśmiewaniu, negatywnym etykietowaniu, również przez osoby dorosłe w przestrzeni publicznej, jest dla nich wzorcem funkcjonowania społecznego, co stanowi jedną z przyczyn zaburzeń lękowych, trudności w autoprezentacji, braku samoakceptacji oraz zaburzeń odżywiania – wymienia psycholog.

Gdy nieprzychylne komentarze nasilają się, warto wypracować mechanizmy, które pozwolą chronić się przed ich niszczycielskim wpływem. – Publiczne okazywanie sympatii traktujemy jako dowód otrzymywanego wsparcia i potwierdzenie własnej wartości. Osoby młode są na to szczególnie wrażliwe, a negatywne wydarzenia mają duży wpływ na ich emocje, myśli i zachowanie. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera konfrontowanie się z negatywnym komentarzem wyrażonym na nasz temat w przestrzeni publicznej. W poradzeniu sobie z własną negatywną reakcją emocjonalną kluczowe jest zrozumienie, z jakiego powodu dana osoba dopuszcza się wyrażenia swojej opinii w sposób raniący i krzywdzący. Warto się zastanowić, jaki efekt chce tym osiągnąć. Jeśli zareagujemy na skierowaną pod naszym adresem krytykę, jakie to będzie mieć dla nas znaczenie i czy wyrażając swój sprzeciw, zrobimy to w sposób rozważny. Warto pamiętać, że w odwecie możemy również kogoś urazić i skrzywdzić – zastrzega Joanna Wiśniewska.



Gdy empatia nie wystarcza

Wprawdzie w podobnych sytuacjach psycholog zaleca rozwagę i empatię, to jednak, gdy krytyka przekształca się w nękanie, a osoba pozwalająca sobie na wyrażanie własnego zdania nie zaprzestaje mimo podejmowanych interwencji, warto sięgnąć po pomoc. – Dzieląc się własną opinią w odpowiedzi na krytykę pomocne może być empatyczne podejście i asertywność. Empatia to zdolność wczuwania się w świat współrozmówcy, spojrzenie na wydarzenia z perspektywy drugiej osoby. Negatywna ocena jest nieodłączną częścią naszego życia i to całkowicie naturalne, że jako ludzie mamy zarówno mocne i słabe strony. Jeśli jednak z tego powodu odczuwa się zagrożenie, a krytyka przyjmuje postać nękania i poniżania, jest świadomą formą zadania bólu i cierpienia, należy zgłosić się po pomoc, ponieważ długofalowe narażanie się na tak trudną sytuację może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Pomoc psychiatryczna, psychologiczna lub psychoterapeutyczna w takich sytuacjach jest źródłem wsparcia dla młodej osoby, ponieważ pozwala odbudować poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad swoim życiem – zastrzega psycholog.

Rozterki, z jakimi od lat mierzy się Kylie Jenner, wynikają też z nieustannych porównań, którym jest poddawana na skutek popularności całej rodziny i atrakcyjnych sióstr ocenianych przez widzów na całym świecie głównie przez pryzmat swojej urody. – Porównywanie zawsze odbywa się kosztem innej osoby i nawet jeśli w zamyśle intencją jest motywowanie do modulowania czyichś zachowań, przynosi to odwrotny skutek, ból, oddalenie i dystans. Konsekwencją porównywania może być obniżenie poczucia własnej wartości, a także wrogie i zawistne impulsy odczuwane jako niechęć do rodzeństwa, z którym jest się zestawianym – zauważa psycholog.