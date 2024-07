Urodzona w więzieniu przyszła pani mecenas: kto jej pomógł w drodze na Harvard?

Czytaj więcej Styl życia 105-latka zdobyła upragniony dyplom uczelni. "Długo czekałam na ten moment" Gdy Virginia Hislop przygotowała pracę magisterską w latach 40., nie było jej dane obronić jej w terminie. Plany pokrzyżowała II wojna światowa, a na dyplom przyszło poczekać 83 lata. Jak 105-letnia absolwentka zareagowała na wyróżnienie?

Pomoc dla wychowującej się bez mamy ambitnej uczennicy nie ograniczała się jedynie do wsparcia jej procesu edukacji, ale i towarzyszenia jej w wielu ważnych sytuacjach życiowych, w których obecność troskliwej osoby dorosłej pozostaje niezbędna. Mona Hamby zabierała dziewczynkę do fryzjera, kosmetyczki czy okulisty, a następnie doradzała w wyborze okularów. To również ona jako pierwsza zaprosiła ją na wycieczkę na kampus Harvardu. – Już wtedy zauważyłam, że to miejsce ją zafascynowało – wyznała w cytowanej rozmowie.

Wybór wyższej uczelni był zatem formalnością, a inspiracją do napisania eseju, stanowiącego część procesu rekrutacyjnego, stały się jej własne przeżycia. – Urodziłam się w więzieniu – tak brzmiały pierwsze słowa listu zaadresowanego do władz uniwersytetu. O sukcesie w otrzymaniu wstępu na wymarzoną uczelnię zadecydował jednak nie tylko przedłożony tekst, ale i imponujące wyniki w nauce przyszłej studentki, która z wyróżnieniem ukończyła liceum Conroe High School. – Zawsze bardzo zależało mi na jak najlepszych ocenach. Odkąd pamiętam, nauka sprawiała mi wielką przyjemność – wyznała w wywiadzie dla „Houston Chronicle”.

Czy warto angażować się w mentoring?

Spośród interesujących Aurorę kierunków studiów – filozofii, psychologii i prawa – wybór padł na ten ostatni. – Harvard, Sky nadchodzi! – pisała na Instagramie wierna mentorka, dumna z osiągnięć swojej podopiecznej. – Ludzie często pytają mnie, czy warto angażować się w mentoring dla młodzieży szkolnej. Moja odpowiedź jest jednoznaczna. Zrób to nie tylko dla tego dzieciaka, któremu pomagasz, ale przede wszystkim dla siebie. Spotkanie raz w tygodniu, wspólne zjedzenie lunchu, rozmowa, czytanie, planszówki, to najprostsze czynności, które nic ciebie nie kosztują, a dla młodego człowieka mogą okazać się przełomowe – wyjaśniała Mona Hamby podczas rozmowy z obserwatorami na swoim profilu na Facebooku.

Jak widać zapoczątkowana w ten sposób relacja pozwoliła zdolnej nastolatce odnaleźć właściwy kierunek działań i pokonać trudności, które tylko z pozoru wydają się przytłaczające. Oby ciężar przeszłości nie przysłonił kolejnych, imponujących dokonań ambitnej studentki.

