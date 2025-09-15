Reklama

Gwiazdy i ich stylizacje na gali Emmy 2025. Kim warto się zainspirować?

Wczoraj w Los Angeles odbyła się 77 gala Primetime Emmy Awards, podczas której uhonorowano twórców i aktorów, którzy w minionym roku wyróżnili się w produkcjach emitowanych w prime time i w streamingu. Wśród gości „telewizyjnych Oscarów” było wiele znanych kobiet. Oto 10 z nich, które wyróżniły się kreacjami.

Publikacja: 15.09.2025 12:20

Catherine Zeta-Jones Emmy 2025 w stylizacji Yara Shoemaker Couture.

Foto: PAP/EPA

Marta Jarosz

Cate Blanchett na gali Emmy 2025 w stylizacji Armani Privé

Foto: PAP/EPA

Sydney Sweeney na gali Emmy 2025 w stylizacji Oscara de la Renty

Foto: PAP/EPA

Scarlett Johansson na gali Emmy 2025 w stylizacji Prada

Foto: PAP/EPA

Michelle Williams na gali Emmy 2025 w stylizacji Chanel

Foto: PAP/EPA

Calista Flockhart na gali Emmy 2025

Foto: PAP/EPA

Jenna Ortega na gali Emmy 2025 w stylizacji Givenchy

Foto: PAP/EPA

Selena Gomez na gali Emmy 2025 w stylizacji Louis Vuitton

Foto: PAP/EPA

Rita Ora na gali Emmy 2025 w stylizacji Miu Miu

Foto: PAP/EPA

Chloe Sevigny na gali Emmy 2025 w stylizacji Saint Laurent

Foto: PAP/EPA

Marta Jarosz

