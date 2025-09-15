Aktualizacja: 15.09.2025 12:56 Publikacja: 15.09.2025 12:20
Catherine Zeta-Jones Emmy 2025 w stylizacji Yara Shoemaker Couture.
Foto: PAP/EPA
Cate Blanchett na gali Emmy 2025 w stylizacji Armani Privé
Foto: PAP/EPA
Sydney Sweeney na gali Emmy 2025 w stylizacji Oscara de la Renty
Foto: PAP/EPA
Scarlett Johansson na gali Emmy 2025 w stylizacji Prada
Foto: PAP/EPA
Michelle Williams na gali Emmy 2025 w stylizacji Chanel
Foto: PAP/EPA
Calista Flockhart na gali Emmy 2025
Foto: PAP/EPA
Jenna Ortega na gali Emmy 2025 w stylizacji Givenchy
Foto: PAP/EPA
Selena Gomez na gali Emmy 2025 w stylizacji Louis Vuitton
Foto: PAP/EPA
Rita Ora na gali Emmy 2025 w stylizacji Miu Miu
Foto: PAP/EPA
Chloe Sevigny na gali Emmy 2025 w stylizacji Saint Laurent
Foto: PAP/EPA
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pośpiech i rywalizacja. Taka jest większość Ameryki – ocenia Robin Wright, która przed sześćdziesiątką postanowi...
Druga w kolejce do hiszpańskiego tronu, infantka Zofia, rozpoczęła nowy etap edukacji. Będzie studiować w Lizbon...
Szkoliła się już w wojskach lądowych i marynarce wojennej. Teraz przyszedł czas na siły powietrzne. Hiszpańska k...
Po raz pierwszy w historii Miss Universe o tytuł najpiękniejszej kobiety świata powalczy reprezentantka Palestyn...
Monica Seles, dziewięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która zapewniła sobie miejsce w Międzynarodowej Tenisow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas