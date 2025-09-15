Gwiazdy i ich stylizacje na gali Emmy 2025. Kim warto się zainspirować?

Wczoraj w Los Angeles odbyła się 77 gala Primetime Emmy Awards, podczas której uhonorowano twórców i aktorów, którzy w minionym roku wyróżnili się w produkcjach emitowanych w prime time i w streamingu. Wśród gości „telewizyjnych Oscarów” było wiele znanych kobiet. Oto 10 z nich, które wyróżniły się kreacjami.

