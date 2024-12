Australijka zbiła fortunę na darmowym produkcie. Jak tego dokonała?

Melanie Perkins – co zrobiła, gdy 100 razy usłyszała „nie”?

Głównym celem Melanie Perkins było stworzenie taniej oraz prostej w obsłudze platformy do tworzenia projektów graficznych. Realizacja tego projektu okazała się niemałym wyzwaniem. Melanie przyznała, że poszukując inwestorów, 100 razy usłyszała odmowną odpowiedź. W wywiadzie dla magazynu Entrepreneur, powiedziała: „Za każdym razem, gdy inwestor zadawał trudne pytanie lub podawał powód, dla którego nie chce zainwestować, skupialiśmy się na tym, co możemy poprawić. W ciągu roku przerabiałam naszą prezentację ponad sto razy, po każdym spotkaniu wprowadzając zmiany, które odpowiadały na wcześniejsze pytania lub eliminowały powody odmowy. Naturalnym działaniem po usłyszeniu >nie< po raz setny byłoby poddanie się, ale trzeba po prostu wytrwać”.

W 2011 roku Melanie zaczęła uczęszczać na spotkania inwestorów z twórcami start-upów, które organizował kalifornijski biznesmen – Bill Thai. To w trakcie tych spotkań poznała osoby, które później miały wpływ na jej przyszłość. W wywiadzie dla magazynu „Entrepreneur” tak opisała wspomniane spotkania: „Kluczowym momentem w moim życiu było pierwsze spotkanie z Larsem Rasmussenem, współtwórcą Google Maps. Do tego czasu nigdy nie pomyślałam, że osoby stojące za ogromnymi, zmieniającymi świat firmami mogą być zwykłymi, serdecznymi ludźmi. To spotkanie całkowicie zmieniło moje podejście i skalę wizji, jaką miałam dla Canvy. Lars odegrał także kluczową rolę przy skompletowaniu wyjątkowego zespołu technologicznego i znalezieniu odpowiedniego specjalisty ds. technologii – byłego pracownika Google, Camerona Adamsa, który obecnie pełni funkcję dyrektora ds. produktów (CPO), oraz Dave'a Hearndena, który kieruje sprawami dotyczącymi technologii (CTO)”.

Canva – gigant na rynku

W ten sposób w 2013 roku oficjalnie powstała Canva – platforma, dzięki której każdy niezależnie od poziomu wiedzy technicznej może stworzyć profesjonalne projekty graficzne. Jej zaletą jest możliwość używania produktu za darmo. Dziś, dekadę później Canva ma 170 milionów aktywnych użytkowników w 190 różnych krajach. Pomaga im w tworzeniu wysokiej jakości projektów graficznych, takich jak: posty na media społecznościowe, zaproszenia urodzinowe, CV, prezentacje oraz wiele innych.

Zapytana o to, co ją motywuje, Melanie Perkins w wywiadzie dla magazynu „Entrepreneur” odpowiedziała: „Jedną z naszych wartości w Canvie jest zasada >stawiaj szalone, wielkie cele i realizuj je<. Takie podejście było kluczowe, aby Canva mogła wystartować, ale jeszcze bardziej istotne, by mogła wejść na wyższy poziom działania. Mieć szalone, wielkie pomysły i dążyć do ich realizacji – to może być onieśmielające, ale właśnie one motywują do większego wysiłku i pozwalają marzyć jeszcze odważniej”.