Demi Moore nagrodzona Złotym Globem. Była o krok od rezygnacji z aktorstwa

Demi Moore: moja kariera jeszcze się nie skończyła

Propozycja udziału w filmie „Substancja” okazała się przełomem w karierze Demi Moore. – Właśnie wtedy, gdy targały mną wątpliwości co do dalszej obecności w świecie filmowym, otrzymałam magiczny, odważny, nieszablonowy i absolutnie szalony scenariusz do filmu „Substancja”. Tym sposobem wszechświat zasygnalizował mi, że moja kariera aktorska jeszcze się nie skończyła – dodała triumfalnie.

Zapoczątkowana rolą w serialu telewizyjnym „Szpital miejski”, trwająca ponad cztery dekady działalność zawodowa urodzonej w Roswell w stanie Nowy Meksyk Demi Moore nie ograniczała się jedynie do pracy aktorskiej. Gwiazda próbowała też swoich sił w charakterze producentki, reżyserki filmowej i telewizyjnej, a także modelki. W latach 80. magazyn „People” umieścił ją na liście „50 najpiękniejszych kobiet świata”, a kontrowersyjna sesja zdjęciowa dla magazynu „Vanity Fair” w sierpniu 1991 roku sprawiła, że o Demi usłyszał cały świat. Choć obecnie zdjęcia kobiet w zaawansowanej ciąży nie należą do rzadkości, na początku lat 90. to właśnie ówczesna żona Bruce’a Willisa zdecydowała się na przełomową w tamtych czasach sesję okładkową do poczytnego magazynu, pozując nago w siódmym miesiącu ciąży.



Demi Moore: trudne dzieciństwo, wyprowadzka z rodzinnego domu

Trudne dzieciństwo Amerykanki sprawiło, że już jako 15-latka opuściła rodzinny dom i rozpoczęła życie na własny rachunek. Jej biologiczny ojciec, pilot United States Air Force, Charles Foster Harmon Sr. porzucił jej matkę, Victorię Beverly, jeszcze przed narodzeniem córki. Rok później matka poślubiła Danny’ego Guynesa. Nałogowy hazardzista często zmieniał pracę, popadał w problemy finansowe i alkoholizm, co sprawiło, że w domu rodzinnym młodziutkiej Demi często dochodziło do awantur. Zmęczona licznymi przeprowadzkami, jako nastolatka postanowiła zamieszkać w Los Angeles i rozpocząć pracę w charakterze modelki. W 1979 poznała autora tekstów piosenek Freddy’ego Moore’a, którego poślubiła rok później. Małżeństwo przetrwało pięć lat.

Do spróbowania sił w aktorstwie namówiła ją przyjaciółka, Nastassja Kinski. Tuż po roli w dramacie „Wybór” w 1981 roku, Demi Moore zaproszono do udziału w popularnym serialu telewizyjnym „Szpital miejski”, gdzie występowała w latach 1982-83. W komedii romantycznej Stanleya Donena „To cholerne Rio” wcieliła się w rolę córki głównego bohatera, a podczas zdjęć do dramatu „Ognie św. Elma” w 1985 wielokrotnie dochodziło do incydentów z udziałem młodej aktorki. Obsadzona w roli narkomanki, Moore często spóźniała się na plan filmowy lub przystępowała do pracy pod wpływem alkoholu czy kokainy.