Katastrofalny obraz relacji międzyludzkich w brytyjskich szpitalach. Trudno uwierzyć w to, jak traktowane są chirurżki...

Innym problemem jest także to, że ofiary rzadko kiedy ufają organom takim jak NHS. - Potrzebujemy poważnych zmian w procesach dochodzeniowych. Muszą zajmować się tym niezależne osoby z zewnątrz, które będą cieszyły się zaufaniem. Dzięki temu środowisko to stanie się bezpieczniejszym miejscem pracy – mówi prof. Newlands.

Potrzeba większego wsparcia dla ofiar

Do wyników badań odniosło się Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne (BMA), określając je jako „okropne”. - To przerażające, że kobiety – nawet podczas operacji – padają ofiarami napaści na tle seksualnym i niewłaściwego zachowania na tle seksualnym ze strony swoich kolegów z pracy – często podczas opieki nad pacjentami. Będzie to miało wpływ na ich dobre samopoczucie w nadchodzących latach, może to też mieć głęboki wpływ na ich karierę - powiedziała dr Latifa Patel, szefowa BMA ds. równości.

Tim Mitchell, prezes Royal College of Surgeons of England – niezależnej organizacji, która promuje i rozwija standardy opieki chirurgicznej nad pacjentami – zaznaczył natomiast w rozmowie z BBC, że wyniki badania są dla niego „głęboko szokujące i będą źródłem wielkiego wstydu w środowisku chirurgów”. Jednocześnie przyznał, że „jest oczywiste, iż jest to powszechny problem, który nie został rozwiązany”. - Musimy wdrożyć kulturę zerowej tolerancji dla tego typu zachowań i uruchomić mechanizmy, które sprawią, że osoby tym dotknięte będą miały pewność, że mogą zgłosić takie incydenty oraz że zostaną one potraktowane poważnie - powiedział.

Tymczasem przedstawiciele NHS zapewniają, że już teraz podejmują „znaczące kroki”, by ofiary miały większe wsparcie oraz by „zapewnić jasne mechanizmy raportowania tym, którzy doświadczyli molestowania lub niewłaściwego zachowania w środowisku pracy”.

Brytyjska Generalna Rada Lekarska (General Medical Council) w minionym miesiącu zaktualizowała swoje standardy zawodowe, które obowiązywać mają lekarzy. Jej dyrektor, Charlie Massey, poinformował, że „zachowania o charakterze seksualnym wobec pacjentów lub współpracowników są niedopuszczalne” oraz że „niewłaściwe postępowanie uniemożliwia dalsze wykonywanie zawodu lekarza w Wielkiej Brytanii”. Dopiero za jakiś czas stwierdzić będzie można jednak, czy regulacje cokolwiek dały oraz czy agresorzy seksualni wzięli je na poważnie. Na razie wydaje się, że rzadko kiedy ponoszą oni konsekwencje swoich zachowań.