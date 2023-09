„Zielona granica” z Nagrodą Specjalną Jury

Film Agnieszki Holland również był mocnym kandydatem do Złotego Lwa, między innymi ze względu na to, jak ważny głos zajmuje przy aktualnej sytuacji dotyczącej tragedii uchodźców. Opowiada historię psycholożki, która postanawia dołączyć do aktywistów wspierających uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej.

Podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji dzieło Agnieszki Holland doceniono Nagrodą Specjalną Jury.

— To nie był łatwy film do stworzenia, jak mogą sobie niektórzy wyobrazić, niektórzy nie. Dziękuję całej ekipie, producentom, współproducentom. Od 2014 r. trwa kryzys migracyjny w Europie. Jesteśmy tu dzisiaj, a sytuacja wciąż trwa. Ludzie są w lasach, ktoś ich odziera z godności, niektórzy z nich umierają. I to nie tak, że nie mamy zasobów (...) — mówiła ze sceny reżyserka „Zielonej granicy”.

Festiwal Filmowy w Wenecji

80. edycja Festiwalu Filmowego w Wenecji odbywała się w tym roku w dniach 30 sierpnia - 9 września. Pierwsza edycja tego słynnego festiwalu miała miejsce w 1932 roku - jest to najstarsza tego typu impreza filmowa, zaliczana do tak zwanej Wielkiej Piątki obok Festiwalu Filmowego w Cannes, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Sundance Festival oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Dotychczas Złotym Lwem, czyli główną statuetką tego wydarzenia, uhonorowano tylko dwóch polskich twórców. Byli to Krzysztof Zanussi w 1984 roku za film "Rok spokojnego słońca" oraz Krzysztof Kieślowski w 1993 roku za "Trzy kolory. Niebieski".