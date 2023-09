Teraz nie wolno nam zamknąć się w prywatności. Agnieszka Holland o tym, co ważne w życiu i sztuce

W konkursie weneckim pani film o traumie na granicy polsko-białoruskiej korespondował z „Io Capitano” Matteo Garrone – opowieścią o upokorzeniach dwóch młodych Senegalczyków usiłujących dostać się do Europy przez Libię i Morze Śródziemne.

We Włoszech politycy nie manipulują problemem uchodźczym tak bardzo jak u nas, ale jest to temat żywy. Tuż po festiwalu weneckim tunezyjski dyktator Kais Saied, którego Unia Europejska przekupiła, żeby zatrzymywał u siebie uchodźców z Afryki, uznał, że może zaszantażować polityków Starego Kontynentu i puścił śluzę. W ciągu kilku dni na Lampeduzie zameldowało się 8 tysięcy uchodźców. Ta mała wysepka o powierzchni 20 km kwadratowych jest zresztą świętym miejscem. Jej mieszkańcy wciąż zachowują swoją wrażliwość, choć od początku roku wylądowało tam 120 tys. osób. A ostatnie wydarzenia dowodzą, jak złudne jest myślenie, że przekupując dyktatorów, można rozwiązać problem. Stajemy się nagle wszyscy zakładnikami takich ludzi jak Saied, Putin, Łukaszenka, Erdogan. Trzeba się raczej wziąć do roboty, do myślenia i działania innego, niż fundują nam populistyczne rządy.

To zadanie także dla sztuki? Kiedyś powiedziała pani, że nie warto być artystą, jeśli się przemilcza to, co najważniejsze i nie bierze ze światem za łeb.

Są czasy, w których można zajmować się sobą i własnymi uczuciami albo uruchamiać wyobraźnię i wymyślać nowe, piękne światy. Ale teraz nie wolno nam zamknąć się w prywatności. Bo ona też zależy też od tego, co dzieje się wokół. Dzisiaj sprawdzają się najbardziej ponure dystopie i w opisie świata trzeba pójść dalej.

>>> Cały wywiad z Agnieszką Holland przeczytasz w weekendowym wydaniu "Rzeczpospolitej" - magazynie "Plus Minus" - które ukaże się w druku 22 września 2023 r.