Zdarzało się, że dzwonili do mnie nawet po kilku dniach by opowiedzieć o marzeniach, o których zdążyli już zapomnieć a kiedyś stanowiły one coś czym się żyło, o czym myślało.

Na przykład przepiękne sukienki z falbanami projektu Krystiana Szymczaka przypomniały Kamili Kamińskiej o jej wielkiej miłości do tańca.

„Wyobraź sobie, że…” – czy to jest klucz do dobrego zdjęcia?

Dobre zdjęcie to dla mnie takie, na którym uda mi się uchwycić "wnętrze" fotografowanej osoby. Jej charakter. Jej marzenia, emocje, pragnienia. Czasem to jest proces, czasem okamgnienie. Trzeba być czujnym, by wiedzieć, co i kiedy uchwycić, zwłaszcza, że to nie film: tu nie ma scenariusza. W fotografii staram się opowiedzieć historię. Nie „poprawiam” modelek i modeli w obróbce. Dbam o dobrą energię i dobre światło. Pokazuję, jak piękna może być prawda.

Patrząc na zdjęcie Marii Seweryn, widzę jej twarz o wyrazie, jakiego nie widziałam nigdy wcześniej. Przyglądając się fotografii Kacpra Kuszewskiego, czuję się jakbym tego, znanego mi przecież aktora, widziała po raz pierwszy…