Feud: Capote vs. the Swans. Calista Flockhart wraca na ekrany w nowym serialu

Serial Ally McBeal, emitowany w Polsce w latach 1998-2003, przyniósł Flockhart gigantyczną popularność. Gdy prace nad nim zakończono, odgrywająca rolę głównej bohaterki aktorka przez prawie dwie dekady nie pojawiała się w żadnych produkcjach.

Aż do teraz. U boku takich gwiazd jak Demi Moore, Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny czy Molly Ringwald, występuje obecnie w serialu Feud: Capote vs. the Swans, gdzie wciela się w rolę Lee Radziwill, młodszej siostry Jackie Kennedy Onassis.

Serial bazuje na powieści „Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” autorstwa Laurence’a Leamer’a, opowiadającej historię pisarza Trumana Capote’a oraz jego koneksji towarzyskich. Obdarzony ponadprzeciętną inteligencją (podczas nauki w Trinity School w Nowym Jorku Capote w teście inteligencji uzyskał wynik 215 punktów) i zdolnością zapamiętywania dosłownej treści zasłyszanych rozmów, autor wykorzystywał informacje zdobyte podczas spotkań z przedstawicielami nowojorskich elit do tworzenia swoich książek.

Jedna z nich, „Answered Prayers”, powstawała latami i nigdy nie została dokończona. Capote oddawał do publikacji pojedyncze rozdziały, które pojawiały się na łamach magazynu Esquire. Opublikowany tym sposobem fragment „La Côte Basque 1965” wywołał kontrowersje, ponieważ sportretowane w nim zamożne przyjaciółki pisarza, określone przez niego mianem Swans – Łabędzi – zarzuciły autorowi wyjawienie na kartkach powieści ich najskrytszych tajemnic i zbyt wierne opisanie historii, które poznał podczas prywatnych spotkań z paniami.