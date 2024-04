Billie Eilish wyznacza nowe standardy w branży. Wydaje płytę przyjazną środowisku

Przełomowy krok

Inicjatywa młodej artystki spotkała się z pozytywną reakcją ze strony przedstawicieli środowiska muzycznego. – Choć takie przykłady miały już miejsce w przeszłości, to zazwyczaj ograniczały się do niewielkich nakładów i dotyczyły artystów mniejszej rangi. Gdy podobne działania podejmuje wokalistka tak popularna jak Billie Eilish, to jest to przełomowy krok. Muzyka, podobnie jak każda inna branża, potrzebuje pionierów, którzy wytyczą drogę innym. To bardzo ważne, że artyści tej rangi ustanawiają nowe standardy – podkreślił Greg Cochrane, prowadzący podcast poświęcony muzyce i kwestiom ekologicznym, „Sounds Like a Plan”.

Przedstawiciele organizacji Reverb, dbającej o to, by sceny, na których występuje Eilish były zasilane akumulatorami ładowanymi energią słoneczną, również nie kryją entuzjazmu z powodu zaangażowana młodej artystki w kwestie ochrony środowiska. – Billie, jej rodzina i współpracownicy nie mają obaw przed podejmowaniem odważnych działań i kwestionowaniem status quo – mówi założyciel Reverb, Adam Gardner. – Cieszymy się, że jej nowy album opiera się na przełomowej technologii, ponieważ artyści tacy jak ona mają ogromny wpływ na rynek muzyczny i sposób jego działania – dodaje.

Czytaj więcej muzyka Grammy. Sukces zastępczy śpiewającej lalki Barbie Tegoroczne rozdanie amerykańskich nagród fonograficznych zdominowały kobiety, zdobywając główne statuetki Grammy, ale ważny jest też kontekst, w jakim to się stało.

Autorka hitów takich jak „Bad Guy“, „Ocean Eyes“ czy „When The Party’s Over” już w przeszłości podejmowała ważne inicjatywy mające na celu nakłonienie znanych marek do używania materiałów przyjaznych środowisku w swoich procesach produkcyjnych: udało się to w przypadku firmy Nike, która do produkcji jednego ze swoich modeli butów użyła wegańskiej skóry nubukowej w 80 proc. pochodzącej z recyklingu, a także w jednej z kampanii Gucci, w której do produkcji toreb użyto skóry w 75 proc. bazującej na surowcach pochodzenia roślinnego. Każdy z tych projektów stanowił przełom dla wskazanej marki. Mając taką siłę przebicia, być może i w kwestii produkcji płyt Billie Eilish stanie się prekursorką, a tworzenie albumów w świadomy, przyjazny środowisku sposób, stanie się nowym zwyczajem, wypierającym produkcję płyt dla czystego zysku.

