"Kolejna zwyczajna przysługa". Premiera hitu w cieniu batalii sądowej Blake Lively

Tymczasem trwa kampania promocyjna produkcji z udziałem Anny Kendrick i Blake Lively. – Nie sądziłam, że kiedykolwiek do tego dojdzie, ale jednak projekt został zrealizowany, a scenariusz jest po prostu świetny. Film ma swoje mroczne momenty i jest pokręcony, podobnie jak pierwsza część – mówiła Anna Kendrick w wywiadzie dla „Elle” udzielonym w lutym bieżącego roku. Aktorka pochlebnie wypowiedziała się też na temat reżysera, doceniając nie tylko jego talent, ale i umiejętność przekonywania aktorów do odegrania zaskakujących scen. – Paul Feig to prawdziwy geniusz zła, ponieważ dzięki swojemu urokowi potrafi sprawić, że każdy aktor w wiarygodny sposób odtworzy wszystkie jego najdziwniejsze pomysły – dodaje tajemniczo. Czy i tym razem zwyczajna przysługa okaże się zaproszeniem do niebezpiecznej, pełnej niespodziewanych zwrotów akcji, przygody?

