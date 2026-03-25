Lisa Kudrow mówi zdecydowane nie zabiegom medycyny estetycznej. Ma ku temu powody

Lisa Kudrow: nie nadaję się na typową bohaterkę komedii romantycznych

W przeciwieństwie do swojej serialowej bohaterki, Lisa Kudrow nie mogła w tym czasie narzekać na brak propozycji zawodowych. „P.S. Kocham cię”, „Bandslam”, „Miłość i inne komplikacje”, „Papierowy bohater” czy „Terapia w sieci”, to tylko niektóre produkcje filmowe i seriale, w których wzięła wówczas udział. – Nie nadaję się na typową bohaterkę komedii romantycznych – mówi skromnie w cytowanym wywiadzie. – Nie jestem słodka ani seksowna. Nie potrafię wiarygodnie odegrać postaci, której jedynym problemem jest niemożność znalezienia chłopaka. Nie mogłam się doczekać, aż będę starsza, by producenci przestali brać mnie pod uwagę do takich ról. Czy to nie dziwne? – pyta retorycznie.

Odpowiedzią na tak wyartykułowaną potrzebę aktorki jest kolejny, trzeci sezon „Wielkiego powrotu”, zgodnie z dotychczasową tradycją nagrany po wielu latach przerwy od emitowanej w 2014 r. poprzedniej części. W mającym swoją premierę 22 marca br. pierwszym odcinku nowej serii Valerie Cherish powraca jako bohaterka musicalu „Chicago”, z trudem dotrzymująca tempa doświadczonym wokalistom i tancerzom na scenie. Rozczarowana brakiem postępów godzi się na udział w serialu „How’s that?”, którego scenariusz został stworzony przez sztuczną inteligencję. – Spójrz na to pozytywnie. Nie będziesz musiała rozmawiać z żadnymi scenarzystami, bo całość powstała dzięki AI – zachęca ją serialowy agent, używając przy tym kilku niewybrednych słów dla opisania wspomnianych scenarzystów, z którymi w poprzednich odsłonach show Valerie rzeczywiście miała mało przyjemne doświadczenia.



Lisa Kudrow ucina spekulacje na temat kontynuacji „Wielkiego powrotu”

Mimo sympatii, z jaką Lisa Kudrow traktuje odgrywaną przez siebie bohaterkę, aktorka kategorycznie ucina spekulacje na temat kontynuacji show. – Odgrywanie roli Valerie daje mi dużo radości, choć wiele osób ze współczuciem w głosie pyta mnie, czy nie jest to dla mnie bolesne. Patrzę na nich ze zdziwieniem i odpowiadam otwarcie, że nigdy, ani przez chwilę nie miałam takich odczuć. Valerie tworzy swoją własną rzeczywistość. Owszem, jest nieco ekscentryczna, ale w tym właśnie tkwi potęga tego serialu. Należy jednak podkreślić, że jest to trzeci i ostatni sezon show. Nie wiem, czy będę chciała nakręcić kontynuację za kolejne dziesięć lat, ale obecnie, unikając dodatkowych pytań, postawmy sprawę jasno mówiąc, że czwartego sezonu nie będzie. Z szacunku dla widzów i bohaterów podkreślmy, że jest to trylogia. I na tym koniec – zaznacza.

Mimo perspektywy rychłego zakończenia show, pozytywne opinie na temat odgrywanej przez Lisę Kudrow bohaterki mają też jej przyjaciółki z bodaj najbardziej znanej produkcji, w której brała udział: Courteney Cox i Jennifer Aniston. – Lisa w roli Valerie jest niezastąpiona. Jej autentyczność i wrażliwość sprawiają, że rozśmiesza i porusza nas do łez. Te same czynniki decydowały o popularności Phoebe. W obu przypadkach sympatię widzów zawdzięczamy niesamowitej Lisie Kudrow – mówiła ta pierwsza, podczas gdy serialowa Rachel Green dodała, że jej przyjaciółka wcielająca się w rolę Valerie ma w sobie mnóstwo uroku i sprawia, że widzowie mogą się z nią utożsamiać.

