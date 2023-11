Cate Blanchett w Parlamencie Europejskim: Wzywam UE do dalszego i zwiększonego wsparcia uchodźców

Trudno ocenić, czy apel Australijki odniesie skutek. Aktualnie Unia Europejska stara się dokonać przeglądu unijnych przepisów azylowych i migracyjnych raczej w kierunku ograniczenia nielegalnej migracji. Bardzo możliwe, że właśnie ze względu na te okoliczności Blanchett zdecydowała się wyrazić swoje poparcie dla uchodźców. Słowa aktorki zostały nagrodzone gromkimi brawami przez obecnych w sali europosłów. Pewne kroki zostały także przedsięwzięte przez Włochy. Państwo to zadeklarowało ostatnio gotowość do wybudowania w Albanii specjalnych ośrodków dla ludzi, którzy dostali się do Włoch drogą morską.

- Myślę o syryjskiej uchodźczyni, którą spotkałam w Libanie. Kiedy powiedziała mi, że planuje zabrać trójkę swoich dzieci na łódź do Europy, byłam zaskoczona. Nie słyszała o tragicznych utonięciach, które miały miejsce zaledwie kilka tygodni wcześniej? Tak - odpowiedziała spokojnie - ale nie mam wyboru… - opisywała swoje przeżycia wyraźnie poruszona Blanchett.

We wrześniu UNHCR poinformował, że tylko od początku bieżącego roku w Morzu Śródziemnym zginęło blisko 2500 osób, które próbowały przedostać się do Europy. To znacznie większa liczba ofiar, niż w roku 2022, kiedy to śmierć w takich okolicznościach poniosło 1400 nielegalnych migrantów.