– Indhu Rubasingham ma wszystkie cechy niezbędne do objęcia tego stanowiska – podkreśla Arifa Akbar, główna krytyczka teatralna The Guardian – talent, zdolności przywódcze, kreatywność oraz pewność siebie, które pozwolą wprowadzić National Theatre w nowy, lepszy świat – wylicza.

Sama Rubasingham przyznaje, że otrzymanie – jak to określiła – najlepszej posady świata – jest dla niej niezwykle nobilitujące. Dodaje też, że National Theatre od zawsze odgrywał ważną rolę w jej życiu – począwszy od regularnych wizyt jeszcze w czasach szkolnych, poprzez współprace artystyczne na kolejnych etapach zawodowego życia aż do teraz, kiedy obejmując nowe stanowisko będę miała okazję tworzyć własną historię tego miejsca. Jest to dla mnie niezwykle wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność – przyznaje – Teatr ma moc transformacyjną, jednoczy ludzi poprzez wspólne doświadczenia i opowiadanie historii. W żadnym innym miejscu nie jest to bardziej odczuwalne niż w Teatrze Narodowym – dodaje nowa dyrektor.

Również jej poprzednik, Rufus Norris, potwierdza, że doświadczenie i talent jego następczyni są nieocenione dla tej instytucji. – Jestem przekonany, że teatr będzie dalej rozkwitał i umocni swoją pozycję jako centralne miejsce dla brytyjskiej kultury – dodaje.

Nagrody i wyróżnienia

Indhu Rubasingham urodziła się w Sheffield, natomiast jej rodzice pochodzą ze Sri Lanki. Ukończyła studia na Wydziale Reżyserii Teatralnej Uniwersytetu Hull, a doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Gate Theatre, Birmingham Rep, Young Vic oraz wspomnianym wcześniej Kiln Theatre. Wielokrotnie współpracowała też z National Theatre, reżyserując nagradzane i cieszące się ogromną popularnością sztuki. W 2001 roku otrzymała nagrodę Carlton Multi- Cultural Achievement Award for Performing Arts, natomiast w 2017 – wyróżnienie MBE (Order of the British Empire) za zasługi w świecie artystycznym oraz honorowy tytuł doktora na Uniwersytecie Hull. Dwa lata temu doceniono jej umiejętności zainteresowania widzów teatrem w nowym, postpandemicznym świecie – zarządzany przez nią Kiln Theatre otrzymał nagrodę The Stage 2021 Award dla Londyńskiego Teatru Roku.

W procesie rekrutacyjnym na stanowisko dyrektora artystycznego wzięli udział zarówno członkowie zarządu teatru, jak i niezależni, wiodący przedstawiciele brytyjskiego świata artystycznego. Przyszła dyrektor artystyczna będzie współpracować z Kate Varah, która w nowym modelu zarządzania teatrem obejmie funkcję dyrektor wykonawczej.

Na pytanie, czy kobieta może dobrze poprowadzić teatr, Indhu Rubasingham stanowczo odpowiada: „Zdecydowanie tak!”. Widzowie odwiedzający brytyjski National Theatre od wiosny 2025 roku będą mieli okazję się o tym przekonać.