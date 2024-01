Nowa królowa Danii zdobyła serca przyszłych podwładnych jeszcze przed ślubem z księciem Fryderykiem

Para królewska Danii — wielbiciele muzyki, sztuki i sportu

Doceniana przez znawców mody na całym świecie, księżna Mary słynie z bezbłędnego wyczucia stylu.

– Książę Fryderyk i jego małżonka to ludzie nowocześni, wielbiciele muzyki pop, sztuki i sportu – wymienia Gitte Redder, znawczyni duńskiej rodziny królewskiej. – Sam książę wielokrotnie podkreślał, że nie chce zamykać się w fortecy i pragnie kontaktu z ludźmi – dodaje. – Jako miłośnik sportu uczestniczy w wielu meczach. Chodzi też na koncerty, co czyni go bliższym Duńczykom – konstatuje.

W 2022 roku, podczas obchodów 50-lecia panowania królowej Małgorzaty II, jej następca żartował w przemówieniu do matki: Ty malujesz, ja ćwiczę. Ty jesteś mistrzynią słowa, mnie często słów brakuje. Jednak kiedy nadejdzie moment, przejmę stery. Będziesz moim wzorem, tak jak dla Ciebie wzorem był Twój ojciec – dodał. Choć spodziewano się, że monarchini będzie pełnić swą funkcję dożywotnio, okazało się, że moment przejęcia sterów nastąpi wcześniej. Oby zapowiedź o braku słów okazała się jedynie żartem ze strony przyszłego króla.

