Iga Świątek ambasadorką Lego. Wiemy, który zestaw jest jej ulubionym i jak używa klocków w treningu mentalnym

W poście na Instagramie, w którym pani Iga Świątek poinformowała dziś o współpracy ambasadorskiej z marką Lego, pojawiła się informacja, że zabawa klockami to element jej przygotowania mentalnego. Co to znaczy?

Alina Sikora: Iga od lat wykorzystuje układanie klocków Lego do treningu logicznego myślenia, uważności i koncentracji. Często układa zestawy przed turniejami czy kolejnymi meczami, co pozwala jej się uspokoić, zająć czas i myśli, gdy oczekuje na rywalizację. Dzięki temu pozostaje skupiona.

Czy pani Świątek ma lub miała jako dziecko swój ulubiony zestaw klocków Lego?

Iga układa tak dużo Lego, że na liście ma już wiele zestawów. Swojego czasu bardzo lubiła układanie kultowych modeli samochodów, a na ostatnie urodziny dostała od swojego zespołu sportowego zestaw rzymskiego Koloseum. W ramach współpracy dostała już oczywiście nowe zestawy od marki Lego i na pewno będzie dzieliła się na Instagramie relacjami z układania ich i odkrywania świata Lego.