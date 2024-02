Pochodząca z Ukrainy Miss Japonii straciła tytuł, bo ukryła swój romans

Wzięła udział w konkursie, bo przekonuje, że zależało jej na budowaniu społeczeństwa, w którym nie ocenia się ludzi po wyglądzie. Jury doceniło nie tylko jej piękno, ale również wdzięk i inteligencję. Wybór jurorów nie został bez echa, krytykowano ich za to, że wybrali kandydatkę, która nie reprezentuje tradycyjnego japońskiego kanonu piękna. „Rzadko akceptowano mnie jako Japonkę, jestem przepełniona wdzięcznością, że dzisiaj uznano mnie za Japonkę” – mówiła Karolina Shiino podczas ceremonii.

Ai Wada, organizatorka Grand Prix Miss Japonii, powiedziała brytyjskim mediom, że sędziowie wybrali Karolinę Shiino z pełnym przekonaniem. „Mówi i pisze pięknym i uprzejmym japońskim. Jest bardziej Japonką niż my” – mówiła. Modelka zapewniała na Instagramie, że nawet jeśli nie wygląda na Japonkę, to jej serce jest japońskie.

Karolina Shiino urodziła się w Tarnopolu w Ukrainie. Kiedy miała pięć lat, przeniosła się do Japonii, gdzie jej matka wyszła za mąż za obywatela tego kraju. Dziewczynka przyjęła nazwisko ojczyma, dorastała w Nagoi ucząc się japońskiego i poznając kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni. Jej hobby to aktywność sportowa, między innymi wspinaczka górska i joga. Zajmuje się modelingiem. W 2022 roku otrzymała obywatelstwo Japonii.

Dwa tygodnie po tym, jak zdobyła Grand Prix 56. Konkursu Miss Japonii 2024, jeden z tabloidów opublikował informację o jej romansie z żonatym mężczyzną. „Shukan Bunshun” donosi, że jest on influencerem i lekarzem. Proszony o skomentowanie tego faktu, odmówił. Organizatorzy wyborów najpiękniejszej Japonki początkowo stanęli w obronie miss, twierdząc, że nie miała pojęcia o stanie cywilnym partnera, ale kilka dni później ona sama przyznała, że to nieprawda. Potwierdziła, że wiedziała o rodzinie mężczyzny i zrzekła się tytułu. Przeprosiła swoich fanów oraz bliskich za to, że ich oszukała i zawiodła. Tłumaczyła się wstydem i strachem.