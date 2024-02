Wielki powrót Tracy Chapman. Fast Car - od kasety z 1988 roku po Grammy w 2024

Odnowioną po ponad trzech dekadach piosenkę świat po raz pierwszy usłyszał w kwietniu 1988, natomiast prawdziwą sławę zyskała dzięki wykonaniu na żywo podczas 70 urodzin Nelsona Mandeli odbywających się na Stadionie Wembley 11 czerwca 1988 roku. Przebój szybko pojawił się w dziesiątce najpopularniejszych hitów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Rok później otrzymał 3 nominacje do nagród Grammy: płyta roku, piosenka roku oraz najlepszy kobiecy występ wokalny pop – w tej ostatniej kategorii Tracy Chapman okazała się zwyciężczynią.

Doceniono niezapomniane artystki

I choć echa występu nie cichną, a Fast Car przeżywa swój kolejny triumf po latach, to podczas tego wyjątkowego wieczoru muzycznego w Crypto.com Arena wiele wspaniałych kobiet przypomniało o sobie po raz kolejny lub oddało hołd innym, niezapomnianym artystkom. Przejmujące wykonanie Nothing Compares 2 U Annie Lennox było hołdem nie tylko dla zmarłej w ubiegłym roku irlandzkiej wokalistki Sinéad O’Connor, ale i okazją do manifestu artystów przeciwko wojnie: Artists for ceasefire!, Peace in the world! (Artyści za zawieszeniem broni!, Pokój na świecie – przyp. red.) – wykrzyczała ze sceny legendarna wokalistka i kompozytorka duetu Eurythmics.

W hołdzie dla zmarłej w maju 2023 roku Tiny Turner Fantasia Barrino w towarzystwie zespołu tanecznego brawurowo wykonała Proud Mary, wirując na scenie w nawiązującej do kreacji diwy połyskującej złotej sukni z frędzlami. Wokalistka przechadzała się wśród zgromadzonych, porywając do tańca między innymi Dua Lipę, Beyoncé i rozbawiając raczej introwertyczną Billie Eilish.

Ukłonem w stronę legendarnej królowej rock and rolla był też występ triumfującej tego wieczoru Miley Cyrus, która śpiewając zwycięski przebój Flowers wykonała układ taneczny rodem z koncertów Tiny. Wtrąciwszy między zwrotkami: I’ve just won my first Grammy! (Właśnie wygrałam swoją pierwszą Grammy! – przyp. red.), zakończyła występ, stylizując swój utwór na wspomniany Proud Mary właśnie, trzymając mikrofon na statywie i ostatecznie rzucając nim o ziemię. Następnego dnia cały świat mówił nie tylko o pierwszej nagrodzie Miley, ale i o jej fryzurze, do złudzenia przypominającej lwią grzywę Tiny.

10 nagród i pierwszy występ

Do łez doprowadził zgromadzonych występ kolejnej legendy muzyki – dawno niewidzianej Joni Mitchell, która w poruszający sposób wykonała Both Sides Now, w towarzystwie Brandi Carlile, Allison Russell, Lucius, Jacob Collier, Blake Mills oraz SistaStrings. Owacjami na stojąco nagrodzili ją wyraźnie urzeczeni Meryl Streep z córką Mamie Gummer, Dua Lipa, Beyoncé i Jay-Z oraz Carol G. Choć artystka ma na swoim koncie 10 nagród i 18 nominacji do Grammy, był to jej pierwszy występ w historii gali, co poruszyło fanów tym bardziej, że stan jej zdrowia jeszcze przed kilkoma laty z pewnością by na to nie pozwolił. W 2015 roku artystka trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację usunięcia tętniaka mózgu. Po zakończonym występie odebrała z rąk prowadzącego statuetkę na najlepszy album folk: