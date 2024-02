Ważna zmiana w życiu księżnej Kate. Co ją czeka po powrocie z rekonwalescencji?

Księżna Walii Catherine Middleton w połowie stycznia została poddana operacji, której przyczyn do tej pory nie podano. Zapewniono jedynie, że nie miała ona podłoża nowotworowego. Ma ona wrócić do swoich obowiązków po Wielkanocy. Wiadomo już, że nie korzysta ze zwolnienia lekarskiego bezczynnie, w międzyczasie dokonała zmian w swoim zespole. Według „Los Angeles Times” Pałac Kensington potwierdził mianowanie nowego prywatnego sekretarza księżnej Walii. To podpułkownik Tom White, były koniuszy Elżbiety II, który w wieku 36 lat uważany jest za bohatera w uznaniu za swoje czyny podczas służby w Afganistanie.

Tom White — kim jest nowy sekretarz księżnej Kate?

W marcu 2009 roku, 22-letni wówczas Tom White, który od dwóch lat służył w brytyjskiej piechocie morskiej Royal Marines, zapobiegł tragedii w szkole w afgańskiej prowincji Helmand. W jednej z klas wykrył materiały wybuchowe podłożone przez talibów. „Przechodzi dreszcz na myśl, co by się stało, gdybyśmy nie znaleźli tych bomb. Ci ludzie wiedzieli, że mogli wysadzić wiele dzieci w powietrze, ale tego nie zrobili” – mówił dziennikarzom po udaremnieniu zamachu. Wcześniej służył jako asystent wojskowy generała dywizji Matta Holmesa, dowódcy generalnego Royal Marines, a także w Dowództwie Marynarki Wojennej w Portsmouth. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Ponad dekadę po swojej brawurowej akcji Tom White dołączył do zespołu Pałacu Buckingham jako koniuszy królowej Elżbiety II i w tej roli pozostał u boku monarchini przez ostatnie lata jej życia. Koniuszy na brytyjskim dworze jest członkiem sił zbrojnych odpowiedzialnym za planowanie i realizację codziennych programów monarchy, to stanowisko niższe od prywatnego sekretarza. W kuluarach mówiło się, że powołanie komandosa tej elitarnej jednostki mogło być też symbolicznym zadośćuczynieniem armii za to, że chwilę wcześniej jej szeregi opuścił książę Harry wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych i rezygnując tym samym ze stanowiska kapitana generalnego piechoty morskiej.

Tom White pojawił się już oficjalnie u boku księżnej Catherine w listopadzie ubiegłego roku. Poprosiła go, aby towarzyszył jej na jednym z oficjalnych przyjęć, aby zobaczyć, czy sprawdzi się w roli prywatnego sekretarza przed podjęciem ostatecznej decyzji. Ostatnią osobą na tym stanowisku była Hannah Cockburn-Logie, która zrezygnowała w 2022 r. po dwóch latach pracy, z powodów osobistych.