Historyczne osiągnięcie - Beyoncé ma powody do świętowania

Ogłaszając kontynuację płyty Renaissance, Beyoncé zaskoczyła fanów nie tylko nowym stylem muzycznym, w jakim utrzymany będzie krążek, ale i sposobem przekazania tej informacji: artystka zdecydowała się na pierwszy w swojej karierze album country, wykorzystując do ogłoszenia tej nowiny najlepszy możliwy czas antenowy podczas tegorocznego finału Super Bowl. Zapoczątkowała tym swój kolejny wielki sukces.

Nr 1 w kategorii country i Hot R&B/Hip-Hop

Zdobywając wysokie miejsce w zestawieniu Hot Country Songs Billboardu, Beyoncé staje się jednocześnie pierwszą kobietą w historii muzyki, która zdeklasowała konkurencję muzyczną zarówno w kategorii country, jak i Hot R&B/Hip-Hop. Drugi singiel z zapowiadanej płyty Renaissance Part II, która ma ukazać się 29 marca tego roku, 16 Carriages, zajmuje obecnie 9 miejsce w tym samym zestawieniu.

Do kolejnych osiągnięć związanych z tak radykalną zmianą stylu muzycznego przez artystkę, należy samodzielne zadebiutowanie na szczycie zestawienia, bez udziału innych artystów. Dotychczas udało się to jedynie Taylor Swift w 2021 roku, przy okazji reedycji nagrań Love Story oraz All Too Well.

Pojawienie się kobiety na szczycie obu list Hot Country Songs i Hot R&B/Hip-Hip Songs ma miejsce pierwszy raz w 66-letniej historii zestawień Billboardu. Dotychczas takie podwójne wyróżnienie mieli na swoim koncie czterej wokaliści: Justin Bieber, Billy Ray Cyrus, Ray Charles i Morgan Wallen.