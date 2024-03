Taylor Swift spokrewniona z poetką Emily Dickinson. Czy ma to wpływ na jej twórczość?

Kiedy natomiast w 2022 odbierała nagrodę dla najlepszej autorki tekstów piosenek, przyznaną przez Nashville Songwriters Association International, do Emily Dickinson nawiązała w sposób bezpośredni – Jeśli moje teksty brzmią jak list napisany przez prababcię Emily Dickinson podczas szycia koronkowej zasłony, to znaczy, że piszę w gatunku Quill – żartowała podczas przemówienia.

Evermore i Ivy

Dla wyjaśnienia, artystka sama skategoryzowała gatunki muzyczne swojego autorstwa jako Quill Lyrics, Fountain Pen Lyrics i Glitter Gel Pen Lyrics. Podczas gdy dwie ostatnie kategorie odnoszą się do nowoczesnych brzmień, lekkich i wpadających w ucho melodii z doskonale dostosowanym beatem, to pierwsza oznacza właśnie tworzenie utworów przy użyciu słów i wyrażeń, które powszechnie uznaje się za poetyckie, a nawet archaiczne.

Fani wokalistki, zbiorczo określani mianem Swifties, doszukują się inspiracji muzycznych poezją Dickinson również w albumie Evermore. Nie tylko został wydany dokładnie w dniu urodzin poetki, czyli 10 grudnia 2020 roku, ale też zawiera krótkie fragmenty jej wierszy przemycone w piosenkach: „One Sister have I in Our House”, czy „From out the wide night's numbers – Sue forevermore!”

Kolejnym przykładem świadczącym, zdaniem fanów, o nieustannej inspiracji twórczością amerykańskiej poetki żyjącej w latach 1830-1886, jest piosenka Ivy, której tłem miałby być romans Dickinson z żoną swojego brata, Susan Gilbert.

Być może nawet nie mając świadomości pokrewieństwa łączącego ją z legendarną poetką, Taylor Swift sięga po jej dzieła, dostosowując wybrane fragmenty do własnej twórczości i czyniąc to, jak widać, z gigantycznym sukcesem. Nadchodzący album ze słowem poeta w tytule może być na to kolejnym dowodem.