98 lat i energia 19-latki: babcia Ariany Grande podbija listę Billboardu

Gdy brytyjska wokalistka Raye odbierała szóstą statuetkę Brit Awards jednego wieczoru, na scenę zaprosiła swoją babcię, aby celebrować ten ważny moment z najważniejszą osobą w życiu. – Ta kobieta wychowała mnie i moje rodzeństwo. Pochodzi z Ghany, kocha ten kraj, kocha upały, a jednak przeprowadziła się do deszczowego, chłodnego Londynu, by być ze swoimi wnukami. Tak bardzo poświęciła się dla nas. Każdego dnia po kilka godzin modli się za mnie i moje siostry – wyznała artystka w jednym z wywiadów po ceremonii.



Niesamowitą więź ze swoją babcią ma też inna popularna wokalistka, Ariana Grande, która zaprosiła „Nonnę” do udziału w jednej ze swoich najnowszych piosenek. To nagranie sprawiło, że panie wspólnie znalazły się na liście Billboardu.

Rekordzistka na liście Billboardu

Amerykańska wokalistka, autorka takich hitów jak między innymi „No Tears Left to Cry”, „7 Rings”, czy „thank u, next”, do współpracy przy swoim najnowszym albumie „Eternal Sunshine” zaprosiła 98-letnią babcię, Marjorie Grande. Udostępniając listę piosenek dziesięć dni przed oficjalną publikacją albumu, wyraźnie podkreśliła, że jeden z utworów wykonuje razem z seniorką rodu, dodając do tytułu „ordinary things” opis „feat. Nonna” (we współpracy z babcią – przyp. red.).

Gdy album ukazał się w publicznej sprzedaży, wspomniana piosenka znalazła się na 55. miejscu listy Billboard Hot 100. Tym samym 98-latka została najstarszą w historii osobą uwzględnioną w zestawieniu. – 98 lat, a energia 19-latki! – napisał na swoim profilu instagramowym brat Ariany, Frankie, składając babci życzenia urodzinowe w październiku minionego roku. – Jesteś naszą supergwiazdą – dodał w cytowanym wpisie, zamieszczając serię zdjęć, na których solenizantka prezentuje śnieżnobiały uśmiech, nienaganną fryzurę i makijaż, oraz formę godną pozazdroszczenia.

God is a Woman

Marjorie Grande, która wspiera wnuczkę w jej karierze zawodowej, już w przeszłości pojawiała się u jej boku w trakcie ważnych dla niej wydarzeń. W towarzystwie kilkudziesięciu kobiet wystąpiła na scenie podczas spektakularnego wykonania jednego z największych hitów Ariany „God is a Woman” na gali MTV Music Awards w 2018 roku. Na zakończenie ikonicznego utworu, gdy otaczające wokalistkę tancerki odśpiewały refren a capella, do artystki dołączyły cztery najbliższe jej sercu kobiety: babcia Marjorie, mama Joan oraz kuzynka Loni. Łapiąc je za ręce, wokalistka dokończyła utwór, wyraźnie wzruszona, a stojąca najbliżej babcia jako pierwsza uścisnęła ukochaną wnuczkę.