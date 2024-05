Celine Dion tęskni za fanami i robi wszystko, żeby wrócić na scenę

Obrazowi towarzyszy ścieżka dźwiękowa składająca się z 20 utworów. Wśród nich znalazły się największe przeboje Celine Dion, takie jak "The Power of Love", "My Heart Will Go On" i najnowszy "Love Again". Płyta zawiera również siedem oryginalnych utworów, które skomponował wiolonczelista Redi Hasa.

