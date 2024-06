Zmarła Anouk Aimée - wielka aktorka całe życie uparcie szukała miłości

Obowiązkowa refleksja na temat miłości, życia i potęgi kina – tak krytycy mówią o filmie „Kobieta i mężczyzna” (oryg. „Un homme et une femme”) Claude’a Lelucha, który zdobył Złota Palmę w Cannes i dwa Oscary, a także doczekał się kontynuacji. To opowieść o dwóch osobach, które straciły swoje wielkie miłości i stoją na progu kolejnego uczucia. Anouk Aimée występowała w niej z Jeanem-Louisem Trintignantem, który zmarł dwa lata temu. Teraz córka aktorki Manuela Papatakis poinformowała o śmierci matki, pisząc na Instagramie: "Wraz z moją córką, Galaad, i moją wnuczką, Milą, jesteśmy głęboko zasmucone ogłaszając odejście mojej mamy Anouk Aimée. Byłam przy niej, kiedy zmarła dziś rano w swoim domu w Paryżu".

"Anouk, moja Nounouk, opuściła nas dziś rano. Odeszła, by dołączyć do Jean-Louisa, Pierre'a, Francisa i innych" – żegnał ją Leluch. "Była moją towarzyszką i przyjaciółką na całe życie. Dawała mi każdą szansę i mówiła ‘tak’, kiedy jako młodemu filmowcowi inni mówili mi ‘nie’. Dzięki niej i tylko dzięki niej stanąłem u progu sławy. Jej sylwetka i wdzięk na zawsze zostaną wyryte na normandzkiej plaży".

Anouk Aimée, ikona Nowej Fali, współpracowała również z wieloma innymi reżyserami, takimi jak Jacques Demy, Agnès Varda, Federico Fellini, Charlotte de Turckheim, Philippe de Broca, George Cukor czy Robert Altman. "Moją rodziną od strony matki jest Claude [Lelouch], a rodziną od strony mojego ojca — Fellini. Są dwoma filarami w moim życiu" – opowiadała przekornie w podcaście Radio France dekadę temu.

"Z Fellinim można było stać się kimkolwiek i czymkolwiek, był magikiem"

Nicole Françoise Florence Dreyfus przyszła na świat 27 kwietnia 1932 roku w XVII dzielnicy Paryża. Była córką aktorów: Geneviève Durand znanej jako Geneviève Soria i Henry'ego Dreyfusa, który występował pod pseudonimem Henry Murray. Rodzina zmieniała jej nazwiska, by ukryć żydowskie pochodzenie od strony ojca i wywoziła ze stolicy Francji podczas II wojny światowej, by uniknąć łapanek. Mieszkała wtedy z rodzicami chrzestnymi na farmie. Po wojnie, kiedy jadła z matką kolację w chińskiej restauracji w Paryżu, została wypatrzona przez Henriego Calefa, który postanowił obsadzić ją w roli Anouk w filmie „La maison sous la mer” (1947). Została aktorką bo – jak mówiła - "życie wybrało za mnie i podążyłam za nim". Scenarzysta Jacques Prévert wymyślił jej nazwisko Aimée na planie kolejnego filmu, a ona postanowiła przybrać imię Anouk. "Kiedy masz zaledwie 15 lat i Jacques Prévert nadaje ci nazwisko, czy cokolwiek, to zachowujesz je, nawet jeśli nie było to Aimée!" (tłum. kochana) – mówiła później.