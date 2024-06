Wystawa poświęcona Naomi Campbell. "Jedna z najbardziej wpływowych postaci we współczesnej kulturze"

"Zachowałam wiele rzeczy, które teraz są w magazynie, ponieważ dużo podróżuję. To nie tylko ubrania, ale też zdjęcia, przepustki za kulisy z pokazów mody sprzed 20 lat. Nie mogę się doczekać, kiedy pewnego dnia pokażę je mojej córce". Teraz, kiedy tylko godziny dzielą nas od wernisażu, Campbell nie kryje swojej radości. Zapytana o to, dla kogo zrobiła wystawę, odpowiedziała BBC: "Jest dedykowana ludziom, którzy byli siłą napędową mojej determinacji i poświęcenia".

"Mojej matce, której miłość, poświęcenie i niezachwiana wiara we mnie zawsze dodawały mi odwagi, moim dzieciom, które zachęcają mnie, abym kierowała się sercem i każdego dnia była najlepszą wersją samej siebie. Mojej niesamowicie utalentowanej rodzinie modowej, której niekończąca się kreatywność, pasja i niezachwiane wsparcie ukształtowały moją ścieżkę. To wy stoicie za moją siłą i to jest mój hołd dla was" – wyznała Naomi Campbell.

Blaski i cienie życia Naomi Campbell

Naomi Campbell, która pierwsze kroki w modelingu stawiała jako 16-latka, dzięki wystawie w V&A dołączyła do takich postaci, jak Frida Kahlo czy David Bowie -im także zorganizowano indywidualne wystawy w prestiżowym londyńskim muzeum.

"Campbell jest rozpoznawalna na całym świecie jako supermodelka, aktywistka, filantropka i kreatywna współpracowniczka, co czyni ją jedną z najbardziej wpływowych postaci we współczesnej kulturze" - stwierdziła Sonnet Stanfill, starsza kuratorka w V&A.

Od początku swojej kariery Naomi Campbell była na ustach niemal wszystkich i to nie zawsze z powodów zawodowych. Jedna z tzw. wielkiej szóstki supermodelek, obok Lindy Evangelisty, Cindy Crawford, Christy Turlington, Kate Moss i Claudii Schiffer, ma w swoim dorobku pokazy i kampanie dla najlepszych światowych domów mody, niezliczone sesje zdjęciowe, a jej twarz znalazła się na okładkach ponad 500 magazynów.

Głośno było też o jej życiu prywatnym, przez które przewijali się m.in. saudyjscy miliarderzy, dużo młodsi raperzy, a także starszy o ponad 20 lat Robert de Niro. Jeszcze głośniej mówiono o wybuchowym temperamencie supermodelki. W 2007 r. Naomi Campbell została skazana za napaść, po tym, jak rzuciła telefonem komórkowym w gosposię. Sąd nakazał również modelce opłacić poszkodowanej rachunki za leczenie oraz wziąć udział w szkoleniu z "zarządzania gniewem". Rok później, w wyniku awantury, którą modelka wszczęła po tym, jak zgubiono jej bagaż, linie lotnicze British Airways dożywotnio zabroniły Naomi Campbell wstępu na pokład swoich samolotów.