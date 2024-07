Kolejna nagroda dla Kasi Smutniak. "To, co robię, może zmienić świat"

"Jestem szczęśliwa i zaszczycona otrzymaniem nagrody imienia Valentiny Pedicini. Dziękuję Damiano i @fabiodinnocenzo za to uznanie. Valentina jest źródłem inspiracji dla wielu, nawet dzisiaj. Kiedy myślę o znaczeniu tego, co robimy, wśród tak wielu wątpliwości, bólów, radości i rozczarowań, myślę o niej, pozostawiła ważny ślad dla tych, którzy za każdym razem decydują się zadawać sobie pytania, opowiadając historie z jej punktu widzenia" – napisała Kasia Smutniak na swoim profilu na Instagramie.

Dokument "Mur", który miał prapremierę na festiwalu filmowym w Rzymie w 2023 r., otrzymał już w lutym 2024 r. nagrodę włoskich dziennikarzy filmowych Nastri d'argento 2024 (Srebrna taśma) w kategorii "Cinema del Reale" (Kino rzeczywistości).

"Mur" Kasi Smutniak

Debiut reżyserski pochodzącej z Piły byłej modelki, aktorki, która zagrała m.in. w kasowym hicie "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Doktorze Dolittle", to poruszający dokument o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Obraz opowiada o bezsilności wobec cierpienia, pokazuje dramat ludzi szukających lepszego miejsca do życia. Dokumentuje wysiłek aktywistów działających wzdłuż granicy, którzy starają się nieść pomoc, często z narażeniem własnego życia.

Metaforycznym bohaterem filmu i wielowymiarowym symbolem jest mur antyimigrancki o długości 186 km i wysokości 5,5 m, wzniesiony przez polski rząd na granicy z Białorusią, którego celem jest uniemożliwienie migrantom dotarcia do Polski.

Realny mur posłużył Smutniak za pretekst do zderzenia historii i teraźniejszości z osobistymi tragediami. Zmusza on do refleksji nad genezą zła i funkcjonowania wszelkich, nawet tych nienamacalnych murów we współczesnym świecie, które wciąż dzielą człowieka od człowieka.