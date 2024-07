Wygląd księżnej Kate sugeruje, że nie jest leczona tylko chemioterapią? "Istnieje obawa..."

Co decyduje o wyborze sposobu leczenia dla poszczególnych pacjentów?

Jest to kwestia podjętych badań, ale i udowodnionej skuteczności w leczeniu konkretnych nowotworów, na przykład w przypadku czerniaka właściwie rezygnuje się już z chemioterapii. Stosujemy w tej grupie chorych immunoterapię lub trzeci rodzaj leczenia – leczenie ukierunkowane molekularnie. Polega ono na podaniu leków, które działają na komórki posiadające określone mutacje.

W zależności od rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania czy momentu jego wykrycia wybiera się sposób leczenia. Czy zatem odpowiednio dostosowana terapia może nie wywołać takich drastycznych zmian w ogólnym samopoczuciu i wyglądzie pacjenta?

Dążymy do tego, aby leczenie było dobierane do określonego typu nowotworu. Obecnie wykonujemy oznaczenia molekularne w komórkach nowotworowych, co pozwala na zastosowanie leczenia odpowiednio do profilu danego nowotworu. W chwili obecnej nie możemy dobrać skutecznej terapii, jeśli nie wykonamy odpowiednich badań molekularnych. Dzięki temu wiemy z jakim podtypem raka mamy do czynienia i czy należy zastosować leczenie doustne (tabletki), leczenie dożylne (np. immunoterapię) czy chemioterapię. Natomiast każda z tych terapii ma swoje toksyczności, które są różne dla różnego rodzaju terapii. To, że się u kogoś rozwinie toksyczność, jest często wrażliwością osobniczą. Część pacjentów otrzymuje immunoterapię przez kilka lat i w ich przypadku jest to skuteczne leczenie bez żadnych skutków ubocznych. U innych wystąpią bardzo poważne objawy do zgonu włącznie. Cały czas szukamy czynników predykcyjnych, które określą, dlaczego u kogoś rozwija się toksyczność, a u innej osoby nie, dlaczego u jednego pacjenta terapia działa, a u innego nie.

Wśród wielu znanych osób – choć oczywiście nie wiemy, jakiemu leczeniu są poddawane – można jednak zaobserwować różny przebieg choroby nowotworowej. U Shannen Doherty, która przegrała walkę z nowotworem, skutki leczenia onkologicznego były widoczne. U księżnej Kate właściwie brak jakichkolwiek zewnętrznych objawów ciężkiej choroby. Jakie czynniki mogą mieć na to wpływ?

Dlaczego mówimy, że przegrała walkę, proszę zobaczyć, jak długo była leczona. Jest wiele chorób, których nie możemy wyleczyć, a pacjenci z nimi żyją i normalnie funkcjonują. Podobnie jest z chorobą nowotworową. Jeśli nie możemy wyleczyć kogoś z choroby nowotworowej, chcemy, żeby była to choroba przewlekła. I tutaj staramy się tak prowadzić pacjenta, żeby skutki terapii onkologicznej były jak najmniejsze.