Kąpiel leśna, wieczór przy ognisku, górska wędrówka w weekend – to części sztuki życia, z której czerpią mieszkańcy Norwegii, Finlandii, Danii i Szwecji. Friluftsliv to sposób na ponowne połączenie z naturą, którego my również powinniśmy się nauczyć. Dla zdrowia i dobrostanu.