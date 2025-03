Sharon Stone: zostałam obsadzona, a następnie odsunięta od roli

– To wspaniałe uczucie, że obsadzono mnie w jednej z ról w filmie, a potem nagle, bez żadnego powodu, odsunięto mnie od niej. Wspaniałe uczucie – napisała z przekąsem. 67-latka nie ujawniła, jaka rola została jej zaproponowana, ani w jakich okolicznościach otrzymała informację o zmianie decyzji. Jak podaje „Variety”, rozmowy między gwiazdą „Nagiego instynktu” a reżyserem „Kolejnej zwyczajnej przysługi”, Paulem Feigiem, miały zostać zakończone po tym, jak między stronami nie doszło do porozumienia w sprawie wynagrodzenia za udział w filmie. Rola, początkowo przewidywana dla Sharon Stone, miała następnie trafić do Elizabeth Perkins.

Druga część thrillera z udziałem Blake Lively i Anny Kendrick miała swoją premierę podczas festiwalu filmowego South by Southwest (SXSW) w marcu bieżącego roku. Do kin film trafi 1 maja. Aktorki wcielające się w dwie główne role – posągowej Emily, odnoszącej sukcesy w świecie biznesu oraz zafascynowanej jej urodą, nieco onieśmielonej Stephanie – po siedmiu latach od premiery pierwszej części filmu powróciły na plan, by i tym razem zaintrygować widzów kolejną zagadką kryminalną w nieco zmienionej scenerii. Podczas gdy akcja „Zwyczajnej przysługi” rozgrywała się w Nowym Jorku, a większość scen powstała w luksusowej posiadłości filmowej Emily, bohaterowie „Kolejnej zwyczajnej przysługi” przenoszą się na włoską wyspę Capri, gdzie ma odbyć się ślub odgrywanej przez Blake Lively postaci z zamożnym włoskim przedsiębiorcą. – Oprócz wspaniałych gości na przyjęciu weselnym można spodziewać się intryg, zdrady i morderstwa, a zwrotów akcji będzie więcej niż zakrętów między Marina Grande a centrum Capri – można przeczytać w opisie producenta filmu.



„Kolejna zwyczajna przysługa”: premiera filmu w cieniu batalii sądowej Blake Lively i Justina Baldoniego

Poza odtwórczyniami głównych ról kobiecych – Blake Lively i Anną Kendrick – w filmie występują też między innymi Andrew Rannells, Henry Golding, Michele Morrone, Alex Newell i Allison Janney. – Dotychczas unikałem kręcenia sequeli swoich filmów, ale praca nad pierwszą częścią przysporzyła mi tyle radości, że nie mógłbym odmówić sobie ponownego spotkania z odtwórcami głównych ról –deklarował reżyser obu części, Paul Feig, który jeszcze kilka tygodni przed oficjalną premierą „Kolejnej zwyczajnej przysługi” kategorycznie zdementował doniesienia, jakoby prace nad filmem miały zostać wstrzymane ze względu na batalię sądową między Blake Lively a Justinem Baldonim, aktorem i reżyserem filmu „It Ends with Us”.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku 37-latka wystosowała pozew przeciwko Justinowi Baldoniemu, oskarżając go o molestowanie seksualne oraz szereg niestosownych zachowań podczas wspólnej pracy na planie, w wyniku których miała doświadczyć „poważnych napięć emocjonalnych”. W odpowiedzi na pozew Baldoni oskarżył nie tylko Blake Lively, ale i jej męża, Ryana Reynoldsa o zniesławienie i naruszenie prywatności. Pozwał też redakcję „New York Times”, która jako pierwsza informowała o zarzutach wystosowanych przez Lively. Na rozstrzygnięcie sporu między odtwórcami głównych ról w produkcji „It Ends with Us” opartej na bestsellerowej powieści Colleen Hoover, przyjdzie czas najwcześniej wiosną 2026 roku, kiedy to przewidziana jest data pierwszej rozprawy z udziałem aktorów.