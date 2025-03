Jako żona księcia Sussexu Harry’ego Meghan Markle z pewnością nie może narzekać na brak pieniędzy. Jest też celebrytką, która czerpie znaczące dochody z wielu różnych źródeł – na przykład ze współpracy z Netflixem, dzięki któremu można obejrzeć zbierający skrajnie różne opinie program z jej udziałem pod tytułem „Z miłością, Meghan”.

Meghan Markle wierzy, że zostanie miliarderką – ma na to sposób

Ostatnio Markle zafundowała też rebranding swojej lifestyle’owej marce American Riviera Orchard – teraz jej nazwa brzmi As Ever. Niektórzy porównują ją do słynnej marki Goop, której twórczynią i właścicielką jest koleżanka po fachu Markle, aktorka Gwyneth Paltrow.

Dokładna wartość majątku Meghan Markle pozostaje tajemnicą, istnieją na ten temat jedynie spekulacje. Mówi się o kwocie około 60 milionów dolarów, dotyczy ona jednak wspólnego majątku Markle i jej męża.

Była aktorka, a obecnie energiczna i pełna entuzjazmu kobieta biznesu nie chce poprzestać na milionach. Interesują ją miliardy, o czym informuje „The Teleghraph”.