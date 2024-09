W jakiej branży robi karierę starsza córka byłego prezydenta USA?

Michelle Obama nie ukrywa, że obie córki byłej pary prezydenckiej przyszły na świat dzięki procedurze in vitro. „Barack, dziękuję Ci nie tylko za to, że pokazujesz się światu, ale także za to, że zawsze pokazujesz się jako mąż i ojciec dla mnie i dziewczynek. I dziękuję za to, że zawsze sprawiasz, że jesteśmy dumne. Kochamy Cię!” – napisała była pierwsza dama USA na swoim Instagramie z okazji Dnia Ojca.

Czytaj więcej Jej historia Malia Obama na Festiwalu Filmowym w Sundance. Czy jej dzieło spodoba się widzom? Córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest autorką scenariusza i reżyserką filmu "The Heart". Jak podaje CNN, artystka ma nadzieję, że "po jego obejrzeniu ludzie poczują się mniej samotni, ale też zwrócą uwagę na tych, którym samotność doskwiera."

Źródła:

https://madame.lefigaro.fr

https://www.parismatch.com

https://www.instagram.com/michelleobama/