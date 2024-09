Jodie Foster z pierwszą nagrodą Emmy: Miłość plus praca równa się sztuka

Zdobywczyni dwóch Oscarów dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w „Milczeniu Owiec” w 1992 roku oraz w tej samej kategorii za rolę w dramacie „Oskarżeni” cztery lata wcześniej, ma w swoim dorobku w sumie 23 nagrody filmowe oraz 28 nominacji. Zanim zagrała w zwycięskim serialu „True Detective”, wśród kandydatek do otrzymania Emmy pojawiała się dwukrotnie: w 1998 roku za rolę w filmie „Dwie matki” oraz w 2013 za wyreżyserowanie odcinka serialu „Orange Is the New Black”. Na nagrodę przyszło poczekać do 2024 roku, a ogłoszenie wyników wyraźnie ją zaskoczyło. – To bardzo emocjonujący moment – wyznała, odbierając statuetkę. Komu dziękowała ze sceny i jakie trudności musiała pokonać w trakcie prac nad serialem?

Magiczne doświadczenie Jodie Foster

Kontrkandydatkami do tegorocznej nagrody Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu telewizyjnym były Brie Larson za rolę w „Lessons in Chemistry”, Juno Temple za „Fargo”, Naomi Watts za rolę majętnej redaktorki Babe Paley w serialu „Feud: Capote vs. The Swans” oraz Sofia Vergara wcielająca się w postać tytułowej Griseldy. – Wiedziałam – można było wyczytać z ruchu ust tej ostatniej po ogłoszeniu wyników, gdy uśmiechnięta oklaskiwała sukces koleżanki.

Prezentująca się niezwykle szykownie w eksponującej ramiona granatowej sukni od Louis Vuitton, 61-latka pojawiła się na ceremonii w towarzystwie równie eleganckiej żony Alexandry Hedison. – Praca nad serialem „True Detective: Night Country” była dla mnie magicznym doświadczeniem. Wszystko dzięki pięknym, wspaniałym, utalentowanym ludziom zaangażowanym w ten projekt – brzmiały pierwsze słowa zwyciężczyni odbierającej nagrodę i wymieniającej między innymi nazwiska reżyserki show Issy López oraz Kali Reis wcielającej się w rolę detektyw Evangeline Navarro.