Transpłciowy syn Sade Izaak Theo idzie w ślady sławnej matki. Zrobi karierę?

„To była długa i trudna droga, ale daliśmy radę!” – cieszył się w podpisie pod zdjęciem, na którym przytula Sade. - „Dziękuję, że byłaś przy mnie przez te ostatnie 6 miesięcy, mamo (…) Dziękuję, że dodawałaś mi otuchy, gdy było mi ciężko, i za miłość, którą mnie obdarzasz. Najczystsze serce. Tak bardzo cię kocham. Królowa królowych”.

W lipcu Izaah Teo również świętował dwa lata trzeźwości po rzuceniu picia alkoholu. Swoje nowe życie przeznacza na pasje. Nie tylko zajmuje się sztuką i najwyraźniej od niedawna muzyką, ale również modą – w marcu wziął udział w pokazie mody marki Vetements.

Sade – niełatwe życie gwiazdy

Sade Adu, właściwie Helen Folasade Adu urodziła się w Ibadanie w Nigerii. Jej ojciec był Nigeryjczykiem, profesorem ekonomii na uniwersytecie, a matka angielską pielęgniarką. Poznali się w Londynie. Po ślubie przeprowadzili się do jego ojczyzny. Do ich córki zwracano się tam Folasade. Kiedy dziewczynka miała cztery lata, jej rodzice rozwiedli się, a matka przywiozła ją i jej starszego brata z powrotem do Anglii. Początkowo mieszkali z dziadkami na obrzeżach Colchester.

Sade dorastała w latach 70. XX wieku, słuchając amerykańskiej muzyki soul. Jej idolami byli między innymi tacy artyści jak Billie Holiday, Miles Davis, Kind of Blue, Sketches of Spain czy Jackson Five, których miała okazję zobaczyć na żywo jako nastolatka. „Byłam bardziej zafascynowana publicznością niż tym, co działo się na scenie. Przyciągali dzieci, matki z dziećmi, starców, białych i czarnych. Byłam naprawdę poruszona. To jest publiczność, której zawsze pragnęłam” – wspomina na swojej stronie internetowej.

Muzyka nie była jednak jej pierwszym wyborem w karierze. Studiowała modę w St Martin’s School Of Art w Londynie. Swoich sił wokalnych spróbowała dopiero, kiedy jej dwoje przyjaciół zaprosiło ją do swojego zespołu. Ze swoich pierwszych lat na scenie wspomina przede wszystkim paraliżującą tremę. Przyznaje jednak, że była zdeterminowana i postanowiła dać z siebie wszystko, by śpiewać i robić to szczerze. Być na scenie sobą. Dołączyła do latynoskiego zespołu funkowego Pride, z którym w 1981 roku wyruszyła w pierwszą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Już wtedy odkryła, że od śpiewania znacznie większą przyjemność sprawia jej pisanie utworów. Tak powstał jej pierwszy przebój „Smooth Operator”, na który zwrócili uwagę ludzie z wytwórni płytowych. Chcieli podpisać kontrakt z Pride, ale w 7-osobowej grupie nie było pełnej zgody co do jego warunków. Z lojalności sama z niego zrezygnowała. Zdecydowała się półtora roku później, pod warunkiem, że będzie mogła zabrać ze sobą trzech muzyków i będą to saksofonista Stuart Matthewman, klawiszowiec Andrew Hale oraz basista Paul Spencer Denman. W ten sposób na rynku muzycznym pojawiła się wokalistka Sade.

Jej pierwszy singiel „Your Love is King” na początku 1984 roku znalazł się w czołówkach brytyjskich list przebojów. Spodobała się nie tylko jej muzyka, ale też egzotyczna uroda. Kolejne magazyny proponowały jej swoje okładki, a ona konsekwentnie im odmawiała, tłumacząc, że nie uważa tego za marketing muzyczny, a jedynie promowanie jej wizerunku. Kiedy wyszła jej debiutancka płyta, mieszkała ze swoim ówczesnym partnerem w dawnej remizie strażackiej w Finsbury Park w Londynie, bez ogrzewania, ciepłej wody i z zamarzającą w zimie toaletą. Jednak trzy kolejne albumy sprzedały się w milionowych nakładach i status majątkowy jej oraz członków zespołu znacznie się zmienił. Tyle tylko, że większość drugiej połowy lat 80. spędziła w trasie. Przytłaczały ją obowiązki związane z promocją płyt. Ostatni, szósty album, nie licząc koncertowych i kompilacji, wydała w 2010 roku.