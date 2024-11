Sophie Ellis-Bextor po latach ponownie na szczycie. Jej utwór podbija listy przebojów

Przy okazji premierowych odsłon popularnych filmów czy seriali widzowie mają okazję poznać lub odświeżyć w pamięci utwory, które przed laty podbijały listy przebojów. Tak było w przypadku piosenki „Running Up That Hill”, nagranej przez Kate Bush w 1985 roku. Utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej serialu „Stranger Things”, zyskując ogromną popularność wśród słuchaczy na całym świecie. Po niemal czterech dekadach od dnia premiery znalazł się na szczycie amerykańskiej i brytyjskiej listy przebojów, a na znanej platformie streamingowej odsłuchano go miliard razy po tym, jak widzowie zapoznali się z nowym sezonem wspomnianego serialu.

Podobny wzrost popularności stał się też udziałem innej brytyjskiej wokalistki, Sophie Ellis-Bextor, autorki tanecznego hitu „Murder on the Dancefloor”. Wydany w 2001 roku utwór po 23 latach został użyty w finałowej scenie filmu „Saltburn”, w której główny bohater wykonuje nieskrępowany taniec, wiernie odtwarzając ruchy wokalistki sprzed ponad dwóch dekad. Piosenka błyskawicznie znalazła się w czołówce brytyjskiej listy przebojów, a dzięki zdobytej popularności kariera Sophie Ellis-Bextor znów nabrała rozpędu. Ciekawą propozycję zawodową, jaką wokalistka otrzymała od stacji BBC One, nazwała najważniejszym momentem w swojej dotychczasowej działalności muzycznej. W jakiej roli wystąpi i jak reaguje na zarzuty, jakoby nagrała tylko tę jedną piosenkę?



Sophie Ellis-Bextor: nie tylko „Murder on the Dancefloor”

Sophie Ellis-Bextor, która swoją karierę rozpoczynała na początku lat 90. jako wokalistka grupy Theaudience, dopiero występując solo po rozpadzie zespołu zyskała popularność, między innymi za sprawą takich przebojów jak „Groovejet (If This Ain't Love)”, „Take Me Home”, „Get Over You” czy „Move This Mountain”. Pierwszy z wymienionych utworów w 2000 roku dotarł na szczyt brytyjskiej listy przebojów, deklasując debiutancką piosenkę Victorii Beckham „Out of Your Mind”.

Urodzona w Londynie córka prezenterki programów telewizyjnych BBC Janet Ellis oraz reżysera i producenta filmowego Robina Bextora, nagrała siedem albumów studyjnych, a teraz dzięki ponownej popularności utworu „Murder on the Dancefloor” pracuje nad ósmą płytą „Freedom of the Night”, której premiera zapowiedziana została na 2025 rok.