Powodów, dla których wysublimowane estetyki quiet luxury i old money tak dobrze pasują do obecnych czasów jest kilka. Styl kreowany przez takie marki, jak na przykład The Row założone przez Mary-Kate i Ashley Olsen jest ponadczasowy. Znajduje się w opozycji do aktualnych trendów: czerpiącego z lat dwutysięcznych Y2K czy jaskrawego barbiecore. Co więcej, stanowi odpowiedź na kryzys gospodarczy. Dylan Kelly na łamach „Hypebeast” pisze m.in., że „trudne czasy zmuszają luksusowych konsumentów do ukrywania swoich kont bankowych za pomocą stylu”. I powołuje się przy tym na modowego influencera Benji Parka, znanego na TikToku jako @fashionboy. Mężczyzna podkreśla: „Obserwujemy, jak ludzie stają się bardziej dyskretni w swoim ubiorze, ponieważ przepaść majątkowa rośnie”. Z kolei inna tiktokerka, komentatorka zjawisk kulturowych i modowych Lucinda Pikkat, wyjaśnia, że na popularność quiet luxury wpływ ma nie tylko popkultura i sytuacja na świecie. Wspomina również o hustle culture i aspiracjach, a także o wydarzeniach w brytyjskiej rodzinie królewskiej i jej popularności. Oraz o zwrocie w kierunku slow fashion – inwestowanie w droższe i bardziej jakościowe ubrania jest zresztą częścią „dyskretnego luksusu”.

Jakość przede wszystkim

Quiet luxury to zatem coś więcej niż trend modowy – to styl życia, postawa, zmysł estetyczny. Fashionistka znana na TikToku jako Basicela (@basicela) tłumaczy, że współcześnie quiet luxury/old money to po prostu zwracanie uwagi na jakość ubrań, świadome wybieranie materiałów oraz posiadanie własnego stylu. Niekoniecznie bazującego wyłącznie na luksusowych markach i stonowanych kolorach. Chodzi po prostu o to, by nosić to, co pasuje do nas najbardziej.

W jednym ze swoich filmików mówi: „Nie uważam, że istnieje styl old money; że konkretna sukienka może być »old money«. O tym, że coś jest »old money« świadczy to, jak dana rzecz na nas leży, z jakich materiałów została wykonana, czy jest unikatowa”. Basicelę bawi taka kategoryzacja. Twierdzi, że „nie powinnyśmy próbować być kimś, kim nie jesteśmy. Każdy jest inny i oryginalny”.